طريقة إعداد وتحضير ستيك لحم البقر المشوي بالتتبيلة الحارة

المقادير5 اشخاص

1 كيلو جرام من لحم البقر (شرائح ستيك) بسمك 2 بوصة.

8 ملاعق كبيرة من الخل البلسمي

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

3 ملعقة كبيرةمن عصير الليمون.

4 فصوص ثوم مهروس ومفروم .

½ كوب من البقدونس المفروم .

2 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة مجففة.

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر الحار .

½ ملعقة صغيرة من الملح .

1/2 ملعقة كبيرة زعتر جاف.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون .

طريقة التحضير

في وعاء التتبيل العميق إخلطي مكونات صوص التتبيل(البهارات والثوم والفلفل الأسود والخل البلسمي والبقدونس والفلفل الأحمر ) قلبي المقدار جيدا. مع الاحتفاظ بربع الكمية في بولة صغيرة وضعيها جانبا.

ضعي شرائح ستيك لحم البقر في التتبيلة وقلبي الشرائح جيدا حتى تتشرب من نكهة التوابل الرائعة.

غطي الوعاء وضعيه بالبراد مدة 3 ساعات ، ويفضل ليلة قبلها.

جهزي الشواية وادهنيها زيت بفرشاة ثم على درجة حرارة عالية قومي بشي شرائح ستيك اللحم من 10 – 15 دقيقة على الوجهين لتنضج.

في طبق التقديم وعلى فرشة من البقدونس المفري ضعي شرائح اللحم ثم وزعي ماتبقى من التتبيلة التي وضعناها جانبا.

قدمي شرائح ستيك اللحم المشوية دافئة مع بطاطس محمرة وأرز أبيض وسلطة خضراء. وبالهنا والشفا.

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