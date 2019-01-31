طريقة إعداد وتحضير مكرونة مع الدجاج الحار والطماطم

المقادير5 - 6 اشخاص

500 جرام من صدور الدجاج فيليه مقطع مكعبات.

500 جرام مكرونة اسباجيتي.

2 ملعقة كبيرة زبد.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

8 فصوص من الثوم المفروم.

1 باقة من البقدونس المفروم.

8 حبات طماطم شيري مقسمة أنصاف.

رأس بصل أخضر مقطعة شرائح.

1/2 ملعقة صغيرة بهارات.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأخضر الحار المفري.

ملح وفلفل أسود.

لتزيين الوجه:

1 كوب جبن بارميزان مبشورة.

طريقة التحضير

تُسلق عبوة المكرونة في ماء يغلي وملح وملعقة زيت زيتون مع التقليب حتى لاتلتصق المكرونة.

تُشطف بعد السلق 10 دقائق بماء بارد وتُوضع بمصفاة.

في مقلاة وعلى نار متوسطة أضيفي 2 ملعقة من الزبد مع ملعقة من زيت الزيتون، ثم أضيفي الثوم وقلبي نصف دقيقة .

ضعي الدجاج الفيليه مباشرة على الثوم مع التقليب، ثم أضيفي البقدونس المفري والملح والفلفل والتوابل والفلفل الحار.

بعد أن ينضج مكعبات الفيليه أضيفي أنصاف الطماطم الشيري، ثم غطي الوعاء وتهدأ النار لمدة 20 دقيقة لتختلط الطماطم وتنضج مع الفيليه.

في طبق بايركس للتقديم ضعي المكرونة وصبي الدجاج بالطماطم مع الفلفل الحار وقلبي حتى تختلط المقادير.

وزعي شرائح البصل الأخضر ثم وزعي الجبن البارميزان المبشورعلى الوجه وهي ساخنة وتُقدم بالهنا والشفا.

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