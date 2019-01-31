طريقة إعداد وتحضير الدجاج البانيه بالكريمة والجبن

القاهرة _ لايف ستايل المقادير4 اشخاص 4 قطع من صدور الدجاج البانيه.

كوب من صوص السلطة الإيطالية(درسنج).

5 ملاعق كبيرة من الزبد السائلة.(2 + 2 + 1)

1 بصلة صغيرة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم. 1 كوب من حساء الدجاج بالكريمة.

كوب جبنة كريم.

1/2 كوب مرق الدجاج

حفنة بقدونس مفري.

باكت مكرونة اسباجيتي مسلوقة. طريقة التحضير ضعي الدجاج البانيه في وعاء فخار ثم تبلي البانيه بالصلصة الإيطالية وأضيفي 2 ملعقة زبد. ضعي وعاء الفخار بالفرن الحار(200 درجة ) لمدة 4 ساعات. في وعاء للطهي ضعي ملعقتي زبد ومعهم البصل وقلبي دقيقتين ثم أضيفي الثوم وقلبي دقيقة . أضيفي حساء الدجاج والكريمة والجبن والمرق للبصل والثوم وقلبي حتى يصبح مزيجا ناعما. أضيفي خليط الكريمة للدجاج البانيه في وعاء الفخار واستمري في الطهي على نار هادئة نصف ساعة أخرى. جهزي المكرونة الاسباجيتي المسلوقة والمصفاة في طبق بايركس للتقديم واخلطي معها ملعقة زبد وقلبي. ثم رصي قطع الدجاج بالكريمة والجبن فوق المكرونة. تُقدم ساخنة ومعها السلطة الخضراء وبالهنا والشفا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضيركرسبي أفخاذ الدجاج مع الحمص طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج بالتوست

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