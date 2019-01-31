طريقة إعداد الدجاج الحار المشوي بصوص البرتقال والكسبرة

القاهرة _ لايف ستايل المقادير 1 كيلو صدور دجاج بانيه شرائح كبيرة.

2 ملعقة كبيرة كسبرة خضراء مفرية.

بشر وعصير 2 حبة برتقال.

ملعقة صغيرة زعتر.

4 ملاعق زيت زيتون.

2 حبة جزر شرائح.

2 فص ثوم مفروم. 3 فصوص ثوم كاملة.

حبة فلفل أخضر حار مفرية.

ملعقة كبيرة عسل.

1 حبة بصل أحمر متوسطة مفرية.

1 حبة برتقال مقطعة شرائح رفيعة.

2 ورق لورا( الغار).

طريقة التحضير جهزي التتبيلة كالتالي: ضعي بشر وعصير البرتقال مع الثوم والبصل وزيت الزيتون والعسل والكسبرة. في وعاء كبير للتتبيل ضعي الدجاج وقلبي معه التتبيلة ثم غطي الوعاء وضعيه بالبراد 4 ساعات لتختلط المكونات ويتشرب الدجاج من التتبيلة. أخرجي الدجاج من البراد ، ثم رصي البصل وشرائح البرتقال والجزر والبصل وباقي الخضروات في صينية مدهونة بزيت نباتي. ضعي الدجاج فوق الخضار واخبزي في فرن متوسط الحرارة لمدة 45 دقيقة. ثم أخرجي الدجاج من الفرن إدهني الدجاج بزيت الزيتون وضعيه على الشواية المدهونة بزيت نباتي. إشوي لدقيقتين على الجانبين حتى تأخذ القطع علامة الشواء. رصي الدجاج بطبق التقديم وحوله شرائح البرتقال والخضروات المتبقية في صينية الفرن، ومعه أرز أبيض وسلطة خضراء . قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج مع جبن البارميزان للرجيم "بيض" الدجاج المُعدّل وراثيًا يُنتج أدوية لمعالجة مرض السرطان

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