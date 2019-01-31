طريقة إعداد وتحضير طاجن لحم الغنم بالبرقوق

المقادير6 - 7 اشخاص

2 كيلو من لحم الغنم أو لحم الخروف مقطع قطع متوسطة.

3 حبة من البصل كبيرة مفرومة.

8 فصوص الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

2 ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

3 عود من القرفة.

2 ملعقة صغيرة زبد مملحة.

1/2 ملعقة صغيرة بهارات برياني.

1 كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة سمن.

باقة من البقدونس المفري.

1 ملعقة من الزعفران.

2 ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء.

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

1/2 كيلو من البرقوق المجفف.

4 ملعقة كبيرة من اللوز المحمص.

3 ملعقة كبيرة من السمسم.

5 أكواب ماء.

طريقة التحضير

تبلي لحم الغنم بالقرفة المطحونة والزنجبيل والملح والفلفل والبهارات وقلبي جيدا لتتشرب قطع اللحم من التوابل.

في وعاء كبير للطهي ضعي ملعقتي سمن مع البصل وقلبي على النار حتى يذبل البصل.

أضيفي الثوم المفروم وقلبي دقيقة واحدة ثم أضيفي قطع اللحم والتوابل المتبقية من عصارة التتبيل وقلبي على نار متوسطة مع إضافة 4 أكواب ماء وغطي الوعاء حتى يغلي.

أضيفي البقدونس والكسبرة الخضراء وأتركي خليط اللحم على النار حتى ينضج تماما.

في وعاء آخر للطهي ضعي البرقوق مع كوبين ماء واتركيه حتى يغلي على نار هادئة.

أضيفي السكر والقرفة للبرقوق وكوب من مرق اللحم، وقلبي حتى يتشرب البرقوق من الماء ويصبح كثيفا.

أضيفي البرقوق على اللحم الناضج ثم أسكبي اللحم بالبرقوق في طبق كبير للتقديم .

زيني الطبق باللوز المحمص والسمسم. وقدميه ساخنا مع الأرز الأبيض البسمتي وبالهنا والشفا.

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