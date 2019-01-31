تعرفي على طريقة إعداد و تحضيركيك الكابوتشينو

المقادير6 اشخاص

للتغطية:

1/4 كوب سكر.

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق إسبريسو.

مكونات الكيك:

4 أكواب دقيق.

1 و 1/2 كوب سكر.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 كوب مسحوق إسبريسو.

4 بيض.

1 كوب حليب.

1 كوب زيت.

1/2 كوب قهوة باردة.

طريقة التحضير

يُسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة وتُدهن صينية الفرن بقليل من الزبدة، وتُرش ب 1/4 كوب السكر و1/2 ملعقة مسحوق الاسبريسو.

باستخدام المضرب الكهربي يُخفق البيض تدريجياً ويُضاف إليه الزيت، الحليب مع استمرار الخفق على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين.

في إناء عميق يُخلط الدقيق، السكر، البيكنج بودر، الملح ومسحوق الإسبريسو ويُضاف الخليط تدريجياً لمزيج البيض والحليب مع الخفق على سرعة منخفضة لمدة ثلاث دقائق.

تَضاف القهوة الباردة مع استمرار الخفق لمدة دقيقتين إضافيتين، ثم يُصب خليط الكيك في الصينية ويُخبز لمدة ساعة ويُختبر بعود خشبي.

يُترك الكيك ليبرد ثم يُقطع ويقدم ويمكن تزيينه بالكريمة ومسحوق الكاكاو أو حسب الرغبة.

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