تعرفي على طريقة إعداد و تحضيركيك الهوهوز

المقادير5 اشخاص

1 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 كوب زيت.

1 كوب ماء.

1 كوب سكر بودرة.

6 قطع هوهوز.

2 بيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

4 ملاعق كبيرة كاكاو.

طريقة التحضير

باستخدام الخلاط الكهربي يُخفق الماء مع الحليب البودرة، الكاكاو، السكر والفانيليا حتى تمام التجانس.

يُضاف الزيت تدريجياً للخليط مع استمرار الخفق حتى يصبح الخليط سميك.

يُحفظ كوب من الخليط المعّد جانباً لاستخدامه كصوص لتغطية سطح الكيك.

يُضاف البيض تدريجياً للخليط ويُخفق جيداً، ثم تُضاف ثلاث قطع من كيك الهوهوز للخليط بعد تقطيعها قطع صغيرة ويخفق الخليط ثانيةً حتى تتجانس المكونات.

في إناء آخر يُخلط الدقيق مع البيكنج بودر ويُضاف لخليط الكيك مع التقليب بالمضرب اليدوي أو بملعقة خشبية حتى تمتزج المكونات.

تُدهن صينية الفرن بقليل من الزيت ثم يُصب خليط الكيك في الصينية وتُخبز في درجة حرارة 180 في فرن مسخن مسبقاً وتُترك حوالي 45 دقيقة وتُختبر بطرف السكين.

يذاب الصوص المعّد في الميكروويف أو يُسخن في حمام مائي، وتُوزع 2 ملعقة كبيرة من الصوص على سطح الكيك فور خروجه من الفرن.



يُترك الكيك ليبرد تماماً ثم يُصب باقي الصوص على السطح وتُجمل بقطع الهوهوز المتبقية.

يُترك الكيك في الثلاجة أو في درجة حرارة الغرفة حتى يتماسك الصوص ثم تُقدم.

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