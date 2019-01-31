طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

القاهرة _ لايف ستايل المقادير6 اشخاص 1/2 كوب زبدة

كوب ونصف سكر

2 بيضة

كوب ونصف طحين

1/2 كوب كاكاو داكن غير مُحلى

1/4 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

ملعقة باكينج بودر 1/2 كوب ماء فاتر

1/2 كوب حليب

كريمة الفانيليا: كوب زبدة

1/2 كوب سكر بودرة

فانيليا

3 ملاعق كبيرة حليب

للتزيين: كوب ونصف حبيبات شوكولاتة

طريقة التحضير اخلطي الطحين مع صودا الخبز والباكينج بودر والكاكاو والملح وضعيهم جانباً. في وعاء اخر اخلطي الحليب مع الماء. اخفقي الزبدة مع السكر جيداً ثم اضيفي البيض والفانيليا واخفقي مرة أخرى. اضيفي خليط الطحين بالتبادل مع خليط الحليب وقلبي برفق. بطني صينيتين بنفس المقاس بالزبدة والطحين، ثم قسمي الخليط بين الصينيتين واخبزي لمدة 25 دقيقة. ثم اتركيها تبرد تماماً. لتحضير الكريمة اخفقي الزبدة جيداً ثم اضيفي السكر والفانيليا والحليب واخفقي جيداً حتى تتجانس المكونات. لتزيين الكيكة غطي سطح الكيكة الأولى بربع الكريمة ثم وزعي على السطح جزء من حبيبات الشوكولاتة. ضعي الكيكة الثانية ثم غطي الوجه والجوانب بباقي التغطية وزيني الجوانب بباقي حبيبات الشوكولاتة. بردي الكيكة جيداً قبل التقطيع. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة تحضير كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند طريقة إعداد كيك الفانيليا بالكريمة وصوص الشوكولاتة

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