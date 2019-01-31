طريقة إعداد وتحضير تشيزكيك الفراولة والأوريو

المقادير8 اشخاص

لقاعدة الكيكة: 2 كوب بسكويت اوريو بدون حشو

ربع كوب زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر

الكيكة: 500 جرام جبن كريمي

1 2/3 كوب سكر

3 ملاعق طحين

1/4 ملعقة صغيرة ملح

4 بيضات

2 صفار البيض

فانيليا

1/4 كوب قشدة حامضة

الفراولة الصقيل:

1 كوب فراولة مجمدة

2 كوب فراولة طازجة

3 ملعقة كبيرة ماء

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة نشا

طريقة التحضير

اطحني حبات الاوريو واخلطيها مع السكر والزبدة ثم وزعي الخليط في صينية مناسبة مع الضغط عليها.

في وعاء مناسب اخفقي الجبن مع السكر والطحين والملح حتى يصبح الخليط كريمي ثم اضيفي البيض والفانيليا والصفار الواحدة تلو الاخرى مع الخفق جيداً. اضيفي القشدة الحامضة واخفقي مرة أخرى.

صبي الخليط على قاعدة الاوريو المحضرة سابقاً وضعي الصينية في حمام ماء ساخن واخبزيها في فرن متوسط الحرارة لمدة 70-80 دقيقة.

بردي الكيكة تماماً ثم اخرجيها من الصينية ووزعي حبات الفراولة على الوجه.

لصوص الفراولة: تُهرس الفراولة جيداً باستخدام محضرة الطعام ثم تُصفى وتوضع في وعاء مناسب ويضاف اليها السكر.

اذيبي النشا في مقدار الماء ثم اضيفي للفراولة وضعي الوعاء على نار هادئة مع التقليب حتى يغلظ الخليط.

بردي الصوص واستخدميه لتزيين الكيكة حسب الرغبة.

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