شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى صبغة تنفع شعرك .. 6 أضرار صحية خلى بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوس الموضة والتجميل من الأشياء التى تهتم بها الفتيات، وتعتبر صبغات الشعر وتلوينه من أبرز هذه الأشياء، ولكن تحتوى أغلب صبغات الشعر على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية والأمينات العطرية والفينولات التى تسبب مشاكل صحية عديدة قد تصل للأمراض السرطانية.

ووفقا لما ذكره موقع cheatsheet فإن تلوين وصبغة الشعر باستمرار أو طريقة صبغ الشعر الخاطئة قد تسبب مشاكل عديدة أبرزها:



تلوين اشلعر

1: تهيج الجلد وظهور بعض الأعراض على فروة الرأس مثل الحكة والاحمرار وحرق.

2:قد تسبب صبغات الشعر حساسية عند البعض الناس نظرا لاحتوائها على بعض المواد الضارة ومنها الجلوتين.

3: جفاف وتساقط الشعر من أبرز المشاكل التى تسببها صبغة الشعر، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من المواد الكيميائية.

4: تترك صبغة الشعر ضررا على المرأة الحامل وقد تسبب تشوهات الأجنة.



الشعر

5:قد تسبب صبغات الشعر مشاكل فى الجهاز التنفسى مثل الربو والسعال، وذلك بسبب استنشاق المواد الضارة بها.

6: تترك صبغة الشعر ضررا كبيرا على البشرة وقد تترك تصبغات وحساسية والتهابات شديدة.