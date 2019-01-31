صحتك فى وصفة.. الثوم والبقدونس لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي يمكن أن يؤثر على المفاصل المتعددة في الجسم، ويمكن أن تختلف شدة ومدة هذا المرض بشكل كبير من شخص لآخر، ومن أعراضه آلام المفاصل، التورم والتصلب، ويمكن تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى باستخدام أطعمة من الطبيعة.

من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام البرتقال والثوم والبقدونس لتخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى، بحسب موقع Step to health.



التهاب المفاصل الروماتويدى

وصفة عصير البرتقال والثوم والبقدونس لعلاج التهاب المفاصل

يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه المكونات الطبيعية إلى عصير مضاد للالتهاب ومضاد للأكسدة يخفف من الأعراض السلبية لالتهاب المفاصل، حيث إن هذا العصير يحتوي على فيتامينات B و C ، والمعادن- الكالسيوم والبوتاسيوم- التي تعتبر أساسية لتعزيز المفاصل.

المكونات

2 فص ثوم

5 أعواد بقدونس

عصير 5 برتقالات



البقدونس

الطريقة:

- قشر وافرم فصوص الثوم ثم أضفها مع البقدونس وعصير البرتقال في الخلاط وامزجهم لمدة 3 دقائق ثم اشرب الخليط فوراً لتخفيف ألم المفاصل.

عصير الثوم والبرتقال والبقدونس