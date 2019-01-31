شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظى على صحة الجلد بمنطقة حول العين وتمنعى التجاعيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منطقة تحت العين من أكثر المناطق الحساسة التى تحتاج إلى عناية من نوع خاص، ويظهر عليها علامات الشيخوخة المبكرة، وتواجه مشاكل عديدة مثل: الهالات السوداء، التجاعيد والخطوط الدقيقة، الانتفاخ، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح طبية للحفاظ على الجلد أسفل وحول العينين بصحة جيدة، بحسب ما ذكر موقع Health line.



العناية بمنطقة حول العين

ترطيب منطقة حول العين

إن ترطيب منطقة حول العين من الأشياء الأساسية التى تساعد على إعادة الحيوية والنضارة، حيث أن هذه المنطقة تفتقر إلى الغدد الدهنية، وبالتالى فإنها يمكن أن تكون أكثر عرضة للجفاف، وعندما يفقد الجلد الماء، يبدأ في التقلص، ويمكن أن تظهر التجاعيد.

لذا فإن ترطيب البشرة بشرب ما يكفى من المياه واستخدام الكريمات المرطبة المخصصة لمنطقة تحت العين، يقلل من ظهور الخطوط والتجاعيد.

التحقق من مكونات كريم العين

عندما تكون بصدد البحث عن كريم العين المناسب، من المهم معرفة المكونات التي يجب البحث عنها استنادًا إلى ما تحاول علاجه، وهناك عدد من المكونات الفعالة التي تم ربطها بتحفيز إنتاج الكولاجين وتشمل هذه المكونات ما يلى:الريتينول، فيتامين أ، الببتيدات.

أما إذا كنت ترغب فى التخلص من الهالات السوداء الذي تسببها أشعة الشمس فوق البنفسجية، ستحتاج إلى البحث عن المكونات التالية:أربوتين، الهيدروكينون، حمض كوجيك، فيتامين سي، الصويا، فيتامين ب 3.

إذا كنت تعانى من الانتفاخ فعلاجه يتمثل فى الحصول على ما يكفي من النوم أو شرب كمية كافية من الماء، ولكن عندما يتعلق الأمر بمكونات العناية بالبشرة ، فقد يساعد ما يلي على تقليل الانتفاخ:

الكافيين، الشاي الأخضر والقهوة، بوليفينول، عشب الصفصاف.



منطقة حول العين

كونى لطيفة فى التعامل مع تحت العين

من إزالة ماكياج العيون إلى وضع المنتجات على الجلد حول العينين، من المهم أن تكونى لطيفة، لأن الضغط الإضافي على هذه المنطقة يزيد من تكون الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

وعندما تزيل مكياجك استخدمى قطعة قطنية نظيفة بلطف ويتم سحبها ببطء وبلطف على بشرتك.

استخدام الصن بلوك ضرورة

الحماية من الشمس أمر لا بد منه، حيث يمكن أن يلعب التعرض للشمس دورًا كبيرًا في عملية شيخوخة الجلد، ويمكن أن يجعل الجلد تحت عينيك أكثر حساسية، لذا يمكنك ارتداء النظارات الشمسية للحماية من آشعة الشمس ووضع كريم واقى من الشمس.



