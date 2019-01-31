شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك .. وزنك وحبوبك المنومة أسباب وراء الشخير خلال النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشخير من أكثر الأشياء المزعجة على الإطلاق للجميع سواء من تحدث له أو المحيطين، حيث يحدث الشخير بسبب لسانك أو فمك أو حلقك أو مجاري الهواء في أنفك فيهتز الهواء أثناء التنفس، يحدث ذلك لأن هذه الأجزاء من جسمك تسترخي وتضيق عندما تكون نائماً، ولكن كيف يمكن التعامل معها ومعرفة السبب وراها تحديدا لعلاجه، وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى.

أسباب وراء الشخير

• زيادة الوزن

• التدخين

• النوم على ظهرك



كيف يمكنك المساعدة في تخفيف الشخير بنفسك يحدث أحيانًا بسبب حالة مثل توقف التنفس أثناء النوم، والتي تكون عند انسداد مجاري الهواء مؤقتًا أثناء النوم.كيف يمكنك المساعدة في تخفيف الشخير بنفسك

يمكن لتغييرات نمط الحياة البسيط مثل:

• حاول أن تفقد وزنك إذا كنت بدين

• النوم على جانبك

• اطلب من شريكك استخدام سدادات الأذن إذا كان الشخير يؤثر على نومه

• لا تدخن

• لا تأخذ الحبوب المنومة: هذه يمكن أن تسبب في بعض الأحيان الشخير

علاج الشخير

يعتمد على السبب لذلك تحدث مع طبيبك حول أفضل علاج لك، من خلال السبب المحتمل، فيمكن التعامل كالآتى:

- إذا كانت المشكلة فى اللسان حيث يحجب جزئياً الجزء الخلفي من حلقك، فيمكنك استخدام جهاز ترتديه في فمك لجلب لسانك إلى الأمام.

- إذا كان الفم، فيمكن أن تتعامل مع تساقطه عندما تكون نائما من خلال حزام ذقن لإمساك فمك مغلقا، أو جهاز ترتديه في فمك ليجعلك تتنفس من خلال أنفك أثناء النوم.

- مسالك هوائية مقيدة أو ضيقة في الأنف، هناك موسعات أنف عبارة عن الشرائط التي تجعل أنفك مفتوحًا أثناء النوم، أو البخاخ للحد من التورم داخل أنفك.

- جراحة لحل مشكلة الشخير، يمكنك أن تستخدم الجراحة في بعض الأحيان لعلاج الشخير إذا لم تساعد العلاجات الأخرى.