شكرا لقرائتكم خبر عن علاج سلس البول بالتمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس يعانون من سلس البول خاصة كبار السن والنساء والحوامل، لكن من المهم تحديد نوع السلس البولي بواسطة الطبيب لتوجيه قرارات العلاج.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، يُطلب الطبيب منك القيام بمناورة بسيطة يمكن أن تثبت سلس البول ، مثل السعال.



علاج سلس البول

بعد ذلك ، من المحتمل أن يوصي طبيبك بما يلي:

تحليل البول.

يتم فحص عينة من البول بحثًا عن علامات العدوى أو آثار الدم أو غيره من الأمراض غير الطبيعية.

فحص المثانة.

لعدة أيام تسجل كم تشرب، كم مرة تتبولها ، كمية البول التي تنتجها ، سواء كان لديك الرغبة في التبول وعدد حلقات سلس البول.

قياس المتبقي بعد الفراغ.

يطلب منك الطبيب التبول في وعاء ليقيس كمية إخراج البول، ثم يفحص الطبيب كمية البول المتبقية في المثانة باستخدام اختبار قسطرة أو اختبار الموجات فوق الصوتية.

وقد يعني وجود كمية كبيرة من البول المتبقي في المثانة أن لديك انسداد في المسالك البولية أو مشكلة في الأعصاب أو المثانة.



علاج سلس البول

إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات ، قد يوصي طبيبك بإجراء المزيد من الفحوصات ، مثل اختبار أورودنميك وموجات صوتية على الحوض.

علاج سلس البول

يعتمد علاج سلس البول على نوع السلس وخطورته والسبب الكامن وراءه، وقد تكون هناك حاجة إلى مجموعة من العلاجات. إذا كان هناك حالة كامنة تسبب أعراضك ، فإن طبيبك سيعالج هذه الحالة أولاً.

ومن المحتمل أن يقترح طبيبك أقل العلاجات غير الجراحية أولاً والانتقال إلى خيارات أخرى فقط للجراحة إذا فشلت هذه التقنيات.



علاج سلس البول

تقنيات سلوكية

طبيبك قد يوصي:

تدريب المثانة ، لتأخير التبول بعد الحصول على الرغبة في الذهاب. قد تبدأ بمحاولة التمسك لمدة 10 دقائق في كل مرة تشعر فيها بالحاجة للتبول، والهدف هو إطالة المدة بين الرحلات إلى المرحاض حتى التبول فقط كل 2.5 إلى 3.5 ساعة.

التضييق المزدوج يساعدتك على تعلم إفراغ المثانة بشكل أكثر كليًا لتجنب سلس البول الزائد، والتضييق المزدوج يعني التبول ، ثم الانتظار لبضع دقائق والمحاولة مرة أخرى.

رحلات المرحاض المجدولة ، للتبول كل ساعتين إلى أربع ساعات بدلا من انتظار الحاجة للذهاب.إدارة السوائل والنظام الغذائي ، لاستعادة السيطرة على المثانة، وقد تحتاج إلى خفض أو تجنب الأطعمة الكحولية أو الكافيين أو الحمضية، والحد من استهلاك السائل ، وفقدان الوزن أو زيادة النشاط البدني يمكن أيضا تخفيف المشكلة.