شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الانيميا منها الدوخة والإرهاق من أقل مجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقر الدم أو الأنيميا من الأمراض الشائعة وتعنى أن الجسم لا ينتج ما يكفى من كرات الدم الحمراء، وهو ما يؤدى إلى صعوبة توصيل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، مما يجعلك تشعر بالتعب ويمكن أن يسبب مضاعفات صحية خطيرة، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض الانيميا، بحسب ما نشرها موقع Every day Health .



اعراض الانيميا

والسبب الأكثر شيوعا لفقر الدم هو انخفاض مستويات الحديد في الدم، الذى يسبب انخفاض الهيموجلوبين الذى يحمل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم.

يبلغ عدد كرات الدم الحمراء الطبيعية لدى النساء 12 جرامًا لكل ديسيلتر من الدم (g / DL) ، وعند الرجال يكون 15 جراماً / دل، لذا إذا كانت هذه المستويات أقل من الطبيعي، فسيقوم طبيبك بإجراء اختبارات دم أخرى لتحديد السبب في المشكلة.



اعراض الانيميا

اعراض الانيميا

غالباً ما يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم من التعب والإرهاق، وفي حين أنه من الطبيعي أن تشعر بالتعب بعد يوم طويل في العمل، عندما تكون مصابًا بفقر الدم، تشعر بالتعب بعد أقل مجهود تبذله، حيث لا يصل الأكسجين لكل أنحاء جسمك.

مع تفاقم فقر الدم ، يمكن أن يعاني جسمك من تغيرات جسدية مرئية، قد تصبح بشرتك شاحبة، وقد تصبح أظافرك ضعيفة وقد تستغرق وقتًا أطول لوقف نزيف الدم، وتشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بالأنيميا ما يلى:

-ضيق في التنفس.

-التهيج.

- الضعف العام.

-الدوخة.

-برودة اليدين والقدمين.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-عدم القدرة على التركيز أو التفكير بوضوح.

-ألم في الصدر.

- ضعف جنسى.

من المرجح أن تكون هذه الأعراض خفيفة جدًا في البداية، خاصةً إذا كان لديك فقر دم خفيف أو معتدل، حيث أن أجسامنا قابلة للتكيف وستحاول التعويض عن فقدان الأكسجين في الدم، ولكن مع تطور الأنيميا، سيكون جسمك أقل قدرة على التكيف وستصبح الأعراض أكثر وضوحًا.

يجب أن ترى طبيبك إذا كنت تعاني من هذه الأعراض. ومع ذلك ، فغالبًا ما يتم اكتشاف فقر الدم أثناء التحري عن مرض آخر، لأن فقر الدم في المراحل المبكرة غالباً لا تظهر أعراضه بوضوح.



ما هى اعراض الانيميا

اسباب الانيميا

هناك أسباب رئيسية تجعل الناس يصابون بفقر الدم وهى:

-فقدان الدم، عندما تكون كمية الدم المفقودة أكبر من قدرة الجسم على استبدال خلايا الدم الحمراء المفقودة، يمكن أن تصاب بفقر الدم، وعلى سبيل المثال، النساء اللاتي يعانين من غزارة الدورة الشهرية أو الأشخاص الذين لديهم نزيف داخلي بسبب القرحة أو غيرها من مشاكل الجهاز الهضمي هم أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم، وهذا النوع من فقدان الدم صامتًا وغير معترف به حتى يظهر فقر الدم في اختبار الدم.

-انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، حتى لو كنت لا تنزف ، تحتاج خلايا الدم الحمراء القديمة إلى استبدالها بأخرى جديدة.

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسبب جسمك لإنتاج عدد قليل جدا من خلايا الدم الحمراء، أو خلايا الدم الحمراء التي تفتقر إلى كمية كافية من الهيموجلوبين، وهذه العوامل هى:

-قلة التغذية، إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى الأطعمة التي تحتوي على الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، فإن إنتاج خلايا الدم الحمراء قد يتعثر.

-يمكن أن تتداخل الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض الكلى وفيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز" مع قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، والنساء الحوامل يمكن أن يصابوا بفقر الدم أيضاً.

-الاضطرابات الوراثية مثل فقر الدم اللاتنسجي أو فقر الدم المنجلي وفقر الدم الانحلالي الذى يدفع الجسم إلى تدمير خلايا الدم الحمراء.