اسباب ارتفاع انزيمات الكبد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكبد هو أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان، ويقع تحت الحجاب الحاجز على الجانب الأيمن من البطن، يقوم الكبد بالعديد من الوظائف ، بما في ذلك:

- إنتاج معظم البروتينات التي يحتاجها الجسم.

- يستخلص المغذيات من الغذاء لإنتاج الطاقة.

- يمنع نقص المغذيات عن طريق تخزين بعض الفيتامينات والمعادن والسكر.

- ينتج الصفراء وهي مادة تساعد على هضم الدهون وامتصاص الفيتامينات A و D و E و K.

- ينتج المواد التي تساعد على تخثر الدم.

- يساعد الجسم على محاربة العدوى عن طريق إزالة البكتيريا من الدم.

- يزيل المنتجات الثانوية السامة من بعض الأدوية.



انزيمات الكبد

ما هي انزيمات الكبد

الإنزيم وفقا لموقع " clevelandclinic" هو مادة كيميائية تسرع التفاعلات الكيميائية داخل الجسم، تشير إنزيمات الكبد المرتفعة التى تظهر عند فحص الدم إلى التهاب أو إصابة خلايا الكبد .

أسباب ارتفاع انزيمات الكبد

يمكن أن تتسبب بعض الأمراض أو الحالات المرضية فى زيادة إنزيمات الكبد، بما في ذلك:

التهاب أو تورم في الكبد.

مرض الكبد الدهني أى تراكم بعض الدهون في الكبد.

متلازمة التمثيل الغذائى (وهى مجموعة من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التي تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري)

تليف الكبد .

تعاطي المخدرات.



اسباب ارتفاع انزيمات الكيد

أعراض ارتفاع إنزيمات الكبد

لا تحتوى إنزيمات الكبد المرتفعة عادة على أى علامات أو أعراض من تلقاء نفسها، قد يتحقق الطبيب من وجود ارتفاع أنزيمات الكبد في المرضى الذين قد يكون لديهم التهاب الكبد، ولكن قد تشمل أعراض التهاب الكبد ما يلي:

اليرقان وهو اصفرار الجلد ، وبياض العين ، والأغشية المخاطية الناجمة عن مشاكل في الكبد.

ألم أو تورم في البطن.

القئ و الغثيان.

لون البول الداكن.

شحوب لون الجلد.

الضعف.

إعياء بالجسم.

ضعف الشهية.

قد يطلب الطبيب أيضًا اختبار أنزيم الكبد للمرضى الذين:

يشربون قدر كبير من الكحول أو تعاطي المخدرات.

لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكبد.

الذين يعانون من زيادة الوزن.

مرضى السكر.



علاج ارتفاع انزيمات الكبد

علاج ارتفاع انزيمات الكبد

يعتمد العلاج على ما معرفة السبب الذى أدى إلى ارتفاع إنزيمات الكبد، إذا كان الطبيب يعرف أنك مصاب بمرض الكبد الدهني غير الكحولي أو متلازمة التمثيل الغذائي ، فسوف تحتاج إلى متابعة نظام غذائك للابتعاد عن الدهون ، والتوقف عن شرب الكحول ، وفقدان الوزن ، والتحكم في مستوى الكولسترول لمنع ارتفاعه.



استمرار ارتفاع انزيمات الكبد

ماذا لو بقيت أنزيمات الكبد مرتفعة

إذا كانت إنزيمات الكبد لا تزال مرتفعة بعد 6 أشهر من تغير عاداتك الغذائية والتوقف عن شرب الكحول ، قد يقوم الطبيب بإجراء المزيد من اختبارات الدم أو الموجات فوق الصوتية، أو قد يتم عرضك على طبيب متخصص فى الجهاز الهضمي، وقد يتحقق وقتها الطبيب من الأسباب الاخرى من خلال عمل خزعة كبدية.