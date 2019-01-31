عرض أول عمليتي تبرع وزراعة أعضاء في الإمارات بـ"آراب هيلث"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرضت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في مدينة دبي الطبية فيديو أول وثاني عملية تبرع وزراعة للأعضاء في دولة الإمارات والتي تمت في عام 2017 تزامناً مع إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية للمنصة الإلكترونية لتسجيل الرغبة بالتبرع بالأعضاء "حياة" خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2019" المقام بدبي.

وتسلط المشاهد التي تضمنها الفيديو الضوء على أول عملية تبرع وزراعة متعددة لأعضاء متبرع متوفى في دولة الإمارات بتاريخ 15 يوليو/حزيران عام 2017 إذ تبرع المتوفى بـ5 أعضاء ساهمت في إنقاذ 5 أرواح، فيما أجريت ثاني عمليات التبرع والزراعة المتعددة في الدولة الإمارات في 23 سبتمبر/أيلول 2017 إذ تم إجراء 4 عمليات زرع ناجحة ساهمت في إنقاذ 4 أرواح.



ويجسد هذا المشروع روح الفريق الواحد والعمل الدؤوب لإنقاذ حياة العديد من مرضى الفشل العضوي ليكون بداية انطلاق للبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء تحت قيادة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومشاركة العديد من الجهات الصحية والحكومية والخاصة الوطنية وبالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.