شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التفاح منها وقاية من السرطان وأمراض القلب والدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول تفاحة واحدة يومياً تغنيك عن زيارة الطبيب..مقولة شائعة تقال عن أهمية وفوائد تناول التفاح بشكل يومى، حيث أنه يساعد فى حمايتك من الأمراض ومنها القلب، السكرى، السرطان، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد التفاح، بحسب ما نشرها موقع "eating well".



التفاح



فوائد التفاح

فوائد التفاحيحمي صحة قلبك

أظهرت العديد من الدراسات أن التفاح مفيد لصحتك، بسبب احتواءه على كمية كبيرة من الألياف، كما أنه يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول (خفض الكوليسترول الضار LDL وزيادة الكولسترول الجيد HDL، كما وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين تناولوا التفاح كانوا أقل عرضةً لارتفاع ضغط الدم.

ووجدت دراسة هولندية أن تناول التفاح والكمثرى كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 52% ، وذلك بفضل الألياف العالية والفلافونويد الذى يحتوى عليه التفاح المسمى "كيرسيتين".



التفاح له فوائد عديدة

يعزز صحة الدماغ

كشفت 4 دراسات كبيرة قدمت في المؤتمر الدولي لرابطة الزهايمر في عام 2017 أن تناول حمية نباتية تحتوى على التفاح قد يساعد في الوقاية من الخرف.

وكشفت دراسة سويدية أجريت على 2000 شخص لمدة ست سنوات أن أولئك الذين التزموا بنظام غذائي يحتوى على التفاح يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل من الأشخاص الذين تناولوا أطعمة دهنية.

وفي دراسة أخرى ، فإن كبار السن الأصحاء الذين اتبعوا النظام الغذائي المتوسطي الذى يركز على تناول الفواكه والخضروات الطازجة، قلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 30 إلى 35 في المائة.



انقاص الوزن من فوائد التفاح

فقدان الوزن

السعرات الحرارية فى التفاح قليلة للغاية، حيث تحتوى تفاحة متوسطة على أقل من 100 سعر حراري، لذلك فهو من أفضل الأطعمة لإنقاص الوزن.

وفي إحدى الدراسات ، شعر الأشخاص الذين تناولوا شرائح التفاح قبل الوجبة بأنها أكثر اشباعاً من تناول عصير التفاح، ووجدت الدراسة نفسها أن بدء تناول وجبة بشرائح التفاح ساعد الناس على تناول 200 سعرة حرارية أقل مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا شرائح التفاح مطلقاً.



تناول تفاحة واحدة يحميك من زيارة الطبيب

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى

في دراسة أجريت على أكثر من 38 ألف امرأة، كان لدى النساء اللاتى تناولن تفاحة واحدة أو أكثر في اليوم مخاطر أقل بنسبة 28% للإصابة بالسكري من النوع الثانى مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون التفاح.

ووجد باحثون بجامعة هارفارد أن الأشخاص الذين تناولوا وجبتين على الأقل أسبوعيًا من العنب والتفاح، خفضوا من خطر السكري لديهم بنسبة 23٪ مقارنة للأشخاص الذين تناولوه مرة واحدة أو أقل في الشهر، و يقول الخبراء أن ألياف الفاكهة تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، علاوة على دور الفلافونيدات، وهي نوع من مضادات الأكسدة.



ما فوائد التفاح

يحارب السرطان

يحتل التفاح المرتبة الثانية بعد التوت في احتواءه على مضادات الأكسدة، التى تحارب الجذور الحرة المسببة للإصابة بالأمراض منها السرطان، ووجد تحليل للعديد من الدراسات الإيطالية أن تناول حصة واحدة أو أكثر من التفاح يوميا يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أكثر من تناول أي فاكهة أخرى.

وقد وجدت دراسات أخرى في البشر أن تناول التفاح يمكن أن يكون مفيدا في الوقاية من سرطان الرئة والبروستاتا.