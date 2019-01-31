الإمارات تستعرض حزمة خدمات ذكية بـ"آراب هيلث 2019"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية- خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ44 من معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2019" المقام بمركز دبي التجاري العالمي- مجموعة من الخدمات الذكية التي تعكس حرصها على تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعريف المشاركين والحضور على الإنجازات والمشاريع والمبادرات التي تعزز دور الوزارة في تقديم أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية في الرعاية الصحية وتحقيق الاستفادة المرجوة من الخدمات الذكية كمشروع طموح ومتكامل على مستويات العمل في الوزارة والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها في إمارات الدولة كافة.



وأطلقت الوزارة بالتزامن مع معرض ومؤتمر الصحة العربي وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مشروع "البيانات الصحية من خلال الهوية الإماراتية" من خلال تطوير نظام لعرض البيانات الصحية باستخدام بطاقات الهوية الذي يتيح إمكانية عرض البيانات الصحية لصاحب البطاقة عبر الحاسب الآلي من خلال جهاز القارئ الإلكتروني لبطاقات الهوية سواء كان داخل الدولة أو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد عوض صغير الكتبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن مشروع البيانات الصحية على بطاقات الهوية يأتي تجسيداً لتوجهيات القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل والتركيز على الرعاية الصحية الذكية.

وأشار إلى أن المشروع يعد ثمرة لجهود الوزارة الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة وضماناً لسرعة الإنجاز وتسهيل الخدمة تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للوزارة 2017-2021 وتحقيقاً لرؤيتها المتمثلة ببناء نظام صحي فعّال ومستدام لمجتمع سعيد عنوانه التميز والجودة في الخدمات وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة بأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية بطرق إبداعية ومبتكرة ووقاية المجتمع من الأمراض وتطوير نظم المعلومات الصحية.

من جانبها، أوضحت مباركة مبارك إبراهيم، مديرة إدارة تقنية المعلومات بالوزارة، أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعمل على توفير البيانات الصحية باستخدام بطاقة الهوية بشكل آمن يضمن سرية وخصوصية البيانات بحيث يمكن لمزودي الرعاية الصحية استعراض البيانات الضرورية للشخص مثل فصيلة الدم والتأمين الصحي والتطعيمات والأمراض المعدية أو المزمنة التي يعاني منها وآخر العمليات الجراحية التي خضع لها ونتائج التحاليل المعملية وكذلك معرفة أكثر الأدوية الفعالة التي استجاب لها أو سببت له الحساسية.

ولفتت إلى تنفيذ المشروع كمرحلة أولى على مستوى مستشفيات الوزارة ما يتيح لمزودي الرعاية الصحية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من استعراض البيانات الصحية للمريض.

ويعقد معرض ومؤتمر الصحة العربي- الذي يعتبر أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- سنوياً خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني، إذ استقبل هذا الحدث في دورته الماضية نحو 70 ألف زائر من 159 بلداً حول العام ما يؤكد أنه المعرض الرائد على الصعيد الإقليمي في قطاع الرعاية الصحية.