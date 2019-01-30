الفرق بين زيت الارغان الاصلي والتقليد

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يعد زيت الأرغان أو كما يطلق عليه زيت الأركان هو واحد من الزيت المغربي الأصلية التي يطلق عليها الذهب السائل، ويتم الحصول عليه من خلال لوز شجرة الأركان، وتعد من الأشجار المعمرة في المغرب، كما أنها من الأشجار التي تنمو في أماكن معينة بالمغرب، وبالأخص في سهل سوس في دولة المغرب، ويوجد العديد من الأنواع لهذا الزيت، بالإضافة إلى أنه يدخل في مجال الطهي، ولكن الاستخدام الأكبر له يكون في مجال العناية بالبشرة والشعر نظرا لما له من فوائد، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض معلومات مختلفة عن زيت الأركان بالإضافة إلى فوائده وكيفية التفرقة بين الأصلي منه والتقليد.

مواصفات زيت الأرغان الأصلي والفرق بينه وبين التقليد

ولكي تقومي بالتمييز بين الزيت الأصلي وبين التقليد هناك العديد من الخطوات التي عليك أن تقومي بها من أجل معرفة الفرق ومن تلك الخطوات:

يتم وضع الزيت في الثلاجة لدقائق معدودة، ثم يتم إخراجه وسوف تجدين القوام الخاص به أصبح شبيه بـ السمن البلدي الصلب، وفي تلك الحالة قومي بإضافة القليل من الماء، وسوف تجدين الماء يطفو فوق الزيت، وهنا تأكدي أنه من الأنواع المغشوشة ، كما أن طعم الزيت الأصلي دائما ما يتميز بالمذاق الحلو والطيب، وعندما تقومي بتناوله للمرة الأولى سوف تشعرين بحالة من الصداع، وهذا يدل على أن تأثيره قوي.

الفرق بين زيت الطبخ وزيت التجميل

زيت الطهي

يتم تمييز زيت الطهي عن زيت التجميل أن لونه بني داكن، بالإضافة إلى أنه مذاقه يكون قوي، والسبب في هذا الأمر هو تحميص حبات اللوز قبل أن يتم استخراج الزيت منها، بالإضافة إلى أن طعم الزيت الأصلي يجمع بي اللوز والبندق.

زيت التجميل

دائما ما يتميز زيت التجميل باللون الأصفر، والذي يتحول في بعض الأحيان إلى اللون الذهبي، وتكون رائحته خفيفة ومميزة، بينما سعره يكون مرتفع وباهظ، ويتم استخراجه بدون الحاجة إلى التحميص قبل الاستخلاص.

فوائد زيت الأرغان بشكل عام

يساهم زيت الأرغان في تأخير ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى القضاء على الخطوط الدقيقة والخفيفة التي تظهر بعد التعرض إلى اشعة الشمس ، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة ويعمل كفيتامين ه الذي يساهم في التخلص من الشوادر ومن الخلايا الحرة التي بسببها يحدث تلف للبشرة ويتسبب الأمر في ضعفها.

يساهم في علاج آثار الحبوب أو الندوب، وذلك نتيجة لأنه يحتوي على مركبات التربينويدات الثلاثية، وهي تلك المركبات التي تتمتع بمختلف الخصائص الشفافة والعلاجية والتي لها دور في كونها تعمل كمضادات حيوية للالتهابات.

يعمل النوع الأصلي منه على تخفيف ألم التهاب المفاصل، بالإضافة إلى قدرته على التهاب ألام الروماتيزم

يعمل على تقليل معدلات الكولسترول الضارة التي تكون في الدم، وبالتالي فيعمل على زيادة نسب الكولسترول النافع

يساهم في تعزيز الدورة الدموية بالجسم بالإضافة إلى بث الحيوية والنشاط

يساهم في علاج مختلف اضطرابات الجهاز الهضمي، وهو الأمر الذي يعمل على تسهيل عملية الهضم، بالإضافة إلى تعزيز وتنشيط الإفرازات الخاصة بإفراز انزيم الببسين والذي يساهم في موازنة نسب العصارة المعوية في الجسم.

يعمل على علاج مختلف الالتهابات الجلدية، وذلك مثل كل من الاكزيما والجديري المائي بالإضافة إلى مختلف الأمراض الجلدية الأخرى.

يساهم في عملية ترطيب الشعر، بالإضافة إلى علاج المشاكل المختلفة مثل التقصف وسقوط الشعر وتكسره، واحتوائه على نسب عالية وكبيرة من الفيتامينات المختلفة، بالإضافة إلى مختلف الأحماض الدهنية التي لها دور اساسي في ترطيب الشعر بالإضافة إلى الحفاظ عليه من الجفاف والاحتكاك، كما أنه له دور في عملية تنشيط الدورة الدموية، ويساهم في تدليك فروة الرأس عندما تضاف له مجموعة من الشامبو النظيف.

يساهم في علاج مختلف تشققات الأظافر، كما أنه يساهم في الحماية من تكسرهم، وذلك لأنه يحتوي كما ذكرنا على نسب كبيرة وعالية من فيتامين هـ، وهو الفيتامين الأساسي في حماية طبقة الكيوتيكل المتاح في الأظافر.

يساهم في الوقاية من ظهور حب الشباب، والسبب الأساسي في تلك النقطة هو أنه يحتوي أيضا على مضادات أكسدة وعلى فيتامين هــ.

فوائد زيت أرغان للبشرة

يساهم زيت الأركان في حماية البشرة من الشيخوخة، كما أنه يعمل على تغذية البشرة ومنع ظهور الاحتكاك، بل وله القدرة الكاملة على علاج حبوب فوراديس، وذلك لما يحتوي عليه من فيتامين E وهو فيتامين جيد ومناسب للحماية من البكتيريا ويتم استخدامه من خلال وضع فرشة الأسنان أو الأصابع في الخليط، ثم يتم وضع الخليط على القطعة المصابة وتترك على هذا الحال لمدة عشرين دقيقة، ثم يتم غسل تلك المنطقة بالماء، ويفضل أن يتم تكرار العملية بشكل يومي، مع العلم أن نتائجها تظهر بعد مرور يومين فقط، مما يجعل فوائد زيت الأركان واضحة للجميع ويمكنها أن تأتي بالنتائج بشكل سريع.