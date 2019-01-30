شكرا لقرائتكم خبر عن التكنولوجيا سبب رئيسي في التفكك الأسري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصاحب الاستخدام المفرط للتكنولوجيا تغيرات كبيرة على جميع أفراد المجتمع، فبالتأكيد هناك جانب إيجابي للتكنولوجيا من حيث تسهيل الحياة اليومية وإنجاز عدة أعمال بمجرد لمس شاشة الهاتف مثلا، لكن سلبيات التكنولوجيا انعكست أيضًا بشكل واضح على المجتمع والأسرة.

جاء هذا خلال التقرير الذي أذاعته فضائية «الغد»، الأربعاء، حول استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية وما تنقله للمجتمعات من سلبيات وإيجابيات.

أفاد التقرير بأن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا أحدث تغيرات واضحة على المجتمع، إضافة إلى أن استخدام ألعاب الفيديو من قبل الأطفال والشباب أصبح ساحة لإضاعة الوقت.

فيما قال يزن زيف، الخبير في البرمجةـ إن الشباب يلجأون إلى التكنولوجيا الرقمية لأنها المتنفس الوحيد بالنسبة لهم، لافتًا إلى أن الإفراط في استخدام التكنولوجيا قد يسبب العزلة الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن التكنولوجيا تعتبر سببًا هامًا في التفكك الأسري في المجتمعات، إضافة إلى أنها تعتبر سلاحًا ذو حدين قد تفتك سلبياتها بالعلاقات البشرية.