انت الان تتابع موضوع الفرق بين الفينير واللومينير في عدسات الاسنان اللاصقة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ان الاسنان من اهم الاعضاء المسؤولة عن المظهر الخارجي لشكل الانسان، كما انها من اهم الأشياء التي تساعد في عملية مضغ الطعام، لذا فان الاسنان عند ظهورها بشكل غير مناسب او انها تتصبغ باللون الأصفر فهي من الأشياء الغير محببة عند كثير من الناس، وهناك بعض التقنيات المختلفة اتي تساعدك على رسم الابتسامة المشرقة، واليوم سنتعرف على بعض تلك التقنيات وهو الفرق بين الفينير واللومينير.

تعريف الفينير واللومينير

ان تلك التقنيات من اهم الأشياء التي تعمل على تبييض الاسنان بشكل سريع وواضح، لذا عليك ان تتعرف على الفرق بينهم واهمية كل واحدة منهم، فغالبا ما نجد المشاهير يتمتعون بأسنان بيضاء مشرقة، ولكن عليك ان تعلم انهم لم يملكون تلك الاسنان دون غيرهم أنك يمكن ان تصبح مثلهم عن طريق استخدام تلك التقنيات المميزة، ولان كلا التقنيات مصنوعين من تلك الطبقة الرقيقة وهي البورسلين، والتي تعمل على إعطاء الاسنان مظهر مناسب يخفي كل العيوب الموجودة في الاسنان، فهما يساعدان على إخفاء اصفرار الاسنان، وأيضا فجوات الاسنان، والاسنان المشققة، وأيضا الاسنان المكسورة، والتشوه الموجود في الاسنان.

وعادة ما يتم تركيب الفينيز واللومينير على الاسنان، ولكن عليك ان تعلم ان الفينيز لها سمك أكبر من مادة اللومينير، فهنا يعمل الطبيب على ازاله طبقة رقيقة من الاسنان حتى يتمكن من وضع المادة لتبدو بشكل مثالي وطبيعي.

ما هو الفرق بين الفينيز واللومينير من حيث التكلفة

تعتبر مادة اللومينير أغلي بكثير من حيث التكلفة، وذلك لان اللومينيز يحتاج الى دقة كبيرة في التركيب ويحتاج الى مهارة كبيرة جدا، ذلك لأنه مكون من طبقة رقيقة للغاية تحتاج الد دقة كبيرة في التركيب، وتأخذ وقت أطول في نحها بالشكل المناسب للسنة، ويصل سعر اللومينير اضعاف سعر الفينير، فيمكن ان نجد الفينير قد بلغ 500 دولار تقريبا للسن الواحد، واعلى سعر له يصل الى 2000 دولار، اما عن اللومينير فانه يبدا من 1000 دولار للسن الواحد ويصل الى 4000 دولار للسن.

الفرق بين الفينيز واللومينير من حيث النتائج

يوجد عدد كبير من التشابه بين الفينير واللومينير واهم نقاط التشابه بين الاثنين هما.

1_ الاثنين يعملان على تحسين مظهر الاسنان الخارجي.ظ

2_ الاثنين يعطيان نتيجة الاسنان البيضاء الرائعة.

3_ الاثنين يعملان على تغطية الفجوات الموجودة في الاسنان.

4_ لهما نفس المظهر الطبيعي للأسنان العادية.

5_ الاثنين مصنوعان من مادة قوية جدا تتحمل بشكل كبير.

6_ نادرا ما يتغير لون أي منهم ويصبح باهتا عن لون الاسنان الطبيعي.

7_ عادة ما يتم تصنيعهم على اسنانك انت فقط أي انه من المستحيل ان يكون لشخص اخر.

اهم المميزات الموجودة في كل منهم

1_ يحافظ على الاسنان، عادة ما يفضل الشخص استخدام مادة اللومينير عن مادة الفينير، وذلك لأنه لا يتطلب إزالة أي طبقة من طبقات الاسنان، ولذلك فان الاسنان يصبح لها عمر أطول ويحتفظ بصحته.

2_ تقليل حساسية الاسنان، عادة عند إزالة مينا الاسنان فان الاسنان تكون معرضة الى حدوث الحساسية بكل سهولة، ولكن عند استخدام اللومينير فان الاسنان تصبح كما هي لا تحتاج الى أي نحت فيها.

3_ عند تركيب اللومينير فان طبقة الايناميل تصبح كما هي، وبذلك فأنها تعطي نتائج أفضل وتدوم لفترة أطول بكثير من ركيب الفينير.

4_ عند تركيب الفينر يمكن ان تلاحظ ان الاسنان أصبحت ناصعة البياض عكس مظهر الاسنان عند تركيب اللومينير التي تعطى اسنان درجة اعتام ملحوظة، ويعود ذلك الى انها مادة شفافة نوع ما.

5_ بالرغم من ان اللومينير أفضل من الفينير الا ان عند تركيبة يحدث تضخم في حجم الاسنان وذلك لأنه يتم لصقه على الاسنان بشكل مباشر.

6_ لابد من وجود طبيب ماهر حتى يستطيع تركيب المادة بكل دقة.

كيف تختار بين الفينير واللومينير

اول الخطوات التي عليك اتباعها هي إيجاد الطبيب المناسب لتلك المهمة الدقيقة، وذلك لان الطبيب هو انسب من يحدد ماذا تحتاج وما هو مناسب لأسنانك، لان تحديد النوع المناسب لأسنان يجعلك تبدو بمظهر خارجي مناسب للغاية.

بعض النصائح التي عليك اتباعها

1_ لابد من الحفاظ على النظافة الشخصية للأسنان، وعليك تفريشها مرتين في اليوم على الأقل او مرة بعد كل وجبة.

2_ يجب تجنب قطم الأطعمة الصلبة بشكل مباشر والأفضل تقطيعها قبل المضغ.

3_ يجب تجنب الاكلات التي يمكن ان تكون سبب في تصبغ الاطعمة، مثل الكاري والكركم وأيضا الشاي والقهوة.

4_ الأفضل أيضا هو تجنب التدخين وتجنب المشروبات الغازية والكحوليات.

5_ عند التعرض الى أي تصبغ يحدث في الاسنان بعد تناول نوع من أنواع الأطعمة فعليك على الفور التوجه الى الطبيب الخاص بك فهو سيساعدك في تنظيف الاسنان بطريقة احترافية، فهو يعمل كيفية تنظيف الفينير او اللومينير