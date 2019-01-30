"صحة أبوظبي" تطلق موقعها الجديد المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي موقعها الإلكتروني الجديد الذي يسخّر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويجمع بين أساليب التسويق الحديثة والتقنيات الذكية لتوفير تجربة متميزة عبر واجهة إلكترونية سهلة الاستخدام.

جاء الإطلاق على هامش مشاركة "صحة أبوظبي" ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019، المقام في دبي، خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 4250 عارضاً حول العالم.

ويتيح الموقع الإلكتروني الجديد سهولة الوصول إلى الأخبار الصحية اليومية كتلك المتعلقة بالابتكارات الطبية الحديثة أو المعلومات والنصائح الطبية من قبل الخبراء والمختصين بغرض التثقيف ونشر الوعي الصحي لدى المستخدمين..

وقد صمم الموقع ليوفر مصدراً واحداً لجميع المعلومات التي يحتاجها العاملون في قطاع الرعاية الصحية وأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، من تتبع كل تفاعل وسلوك أو نشاط وتخزينه على المنصة التي تعمل على توفير رؤى وتحليلات قوية لكافة البيانات تسهم في توفير تجربة استخدام شخصية غير مسبوقة.

من جانبه، قال محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: "يجسد مختبر الذكاء الاصطناعي الذي أطلقناه مؤخراً الخطوة الأحدث في جهود قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، فقد صممت هذه المبادرة الأولى من نوعها؛ لتمهد الطريق أمام استخدام التقنيات المبتكرة ضمن قطاع الرعاية الصحية، ويشكل الموقع الجديد خطوة جديدة في مسيرة العمل لدعم أجندة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات".

وحرصت الدائرة على تضمين خدمة المساعد المعرفي الافتراضي على الموقع الإلكتروني الجديد، والذي يُعد ثاني منجزات "مختبر الذكاء الاصطناعي" الذي أطلقته الدائرة، إلى جانب تطبيق "مدربي الصحي".

وتم تصميم المساعد المعرفي الافتراضي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يجيب في المرحلة الأولى عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالتراخيص الطبية للمهنيين الصحيين والمنشآت الصحية باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يشمل جميع خدمات الدائرة في المستقبل القريب.

وأضاف الهاملي: "بهدف توفير تجربة استخدام مريحة، يتيح الموقع الآن للعملاء إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية على مدار الساعة، إذ يسعدنا الإعلان عن إطلاق خدمة المساعد المعرفي الافتراضي على الموقع الإلكتروني، وهي المبادرة التي تم ابتكارها خلال ورشة عمل الخاصة بأفكار التصميم والتي هدفت إلى تطوير وتحسين تقديم الخدمات. ونأمل بأن يمثل الموقع الجديد وجهة واحدة ومتكاملة للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها دائرة الصحة."

ويتميز الموقع بالعديد من المزايا المرتبطة بأحدث التقنيات العصرية؛ كإنترنت الأشياء وتعلم الآلات، كما يعمل الموقع بكفاءة عالية على مختلف الأجهزة الجوالة ليوفر تجربة استخدام مميزة على مختلف القنوات الإلكترونية التابعة للدائرة.