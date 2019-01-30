طبيب مصري يحصل على شهادة الإمتياز العالمية في جراحات السمنة

حصل الدكتور أحمد المصري أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة علي شهادة الإمتياز في جراحات السمنة من مؤسسة SRC وهي مؤسسة صحية تمنح شهادة الإمتياز في جراحة السمنة بعد إتمام معايير وبنود مهمة في الجراحات إعتمادا علي مستوي الأمان و الكفاءة و الفعالية.

و قد حصل عليها الدكتور أحمد المصري لإتمامه كل البنود والمعايير الطبية العالمية وإتباعه أعلي معايير الأمان و الجودة في عمليات وجراحات السمنة من إستخدام الأدوات الجراحية مرة واحدة، وتعامله مع طاقم طبي متكامل في الجراحات، وحصول مرضاه علي نتائج ممتازة بعد العمليات بأعلي نسبة أمان و أقل نسبة مضاعفات (٠٪) .

وقال الدكتور أحمد المصري أن المنظار أحدث طفرة هائلة فى جراحات السمنة و الجراحة العامة بشكل عام حيث أصبحت معظم العمليات الجراحية تتم بالمنظار لما يوفره من مميزات ولا تتم الجراحات بالطريقة التقليدية أو ما تسمى بالجراحة المفتوحة إلا فى أضيق الحدود فى حالات معينة التى لا يصلح معها التدخل بالمنظار.

وأكد المصري ان المنظار قدم حلاً بديلاً عن الجراحة المفتوحة التى كانت تتبع بالعديد من المشاكل منها طول فترة النقاهة.

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