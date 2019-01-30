شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الشريان الرئوى كيف ينقل الدم إلى الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشرايين هي الأوعية التي تحمل الدم بعيدا عن القلب، الشريان الرئوي الرئيسي أو الجذع الرئوي هو الشريان الذى يقوم بوظيفة نقل الدم من القلب إلى الرئتين.

على خلاف الشرايين الرئيسية التى يتفرع معظمها من الشريان الأبهر، إلا أن الشريان الرئوي الرئيسي يمتد من البطين الأيمن للقلب وفروعه في الشرايين الرئوية اليسرى واليمنى، وتمتد الشرايين الرئوية اليسرى واليمنى إلى الرئة اليسرى والرئة اليمنى.

في حين أن معظم الشرايين تحمل الدم المؤكسد في الجسم وفقا لتقرير موقع " thoughtco"، فإن الشرايين الرئوية فريدة من نوعها حيث تحمل الدم المؤكسد إلى الرئتين، وبعد التقاط الأوكسجين يتم إرجاع الدم الغني بالأكسجين إلى القلب عبر الأوردة الرئوية مرة أخرى.

تعمل الشرايين الرئوية على توصيل الدم إلى الرئتين للحصول على الأكسجين، وخلال عملية التنفس ينتشر الأكسجين عبر الأوعية الشعرية في الحويصلات الهوائية الرئوية وتعلق خلايا الدم الحمراء في الدم، ثم ينتقل الدم الغني بالأكسجين عبر الشعيرات الدموية الرئوية إلى الأوردة الرئوية.



أنواع الشريان الرئوى

أنواع الشرايين الرئوية

تنقسم الشرايين الرئوية إلى نوعين:

الشريان الرئوي الأيمن (RPA): وهو يوجه الدم إلى الرئة اليمنى، ويمتد من الجذع الرئوي ، تحت الشريان الأبهر وخلف الوريد الأجوف العلوي إلى الرئة اليمنى.

الشريان الرئوي الأيسر (LPA): يوجه الدم إلى الرئة اليسر، وهو أقصر من الشريان الرئوى الأيمن، وهو امتداد مباشر للجذع الرئوي ويتصل بالرئة والفروع اليسرى بأوعية أصغر داخل الرئة.