شكرا لقرائتكم خبر عن هل حليب الإبل يتسبب في رفع ضغط الدم؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مع سؤال من أحد المتابعين قال فيه: “هل حليب الإبل يتسبب في رفع ضغط الدم؟ “.

ورد النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “إن حليب الإبل ليس من مسببات ارتفاع الضغط علمياً”.