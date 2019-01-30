شكرا لقرائتكم خبر عن هل حليب الإبل يتسبب في رفع ضغط الدم؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعل الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مع سؤال من أحد المتابعين قال فيه: “هل حليب الإبل يتسبب في رفع ضغط الدم؟ “.
ورد النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً: “إن حليب الإبل ليس من مسببات ارتفاع الضغط علمياً”.
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