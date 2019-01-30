شكرا لقرائتكم خبر عن الحمى القرمزية.. اعرف علاماتها وتحمى منها ابنك إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى القرمزية هي عدوى معدية يصيب معظمها الأطفال الصغار، وتشمل العلامات الأولى للحمى القرمزية بعض العلامات التى تشبه أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى وتورم غدد الرقبة على جانب عنقك، كما يظهر الطفح بعد بضعة أيام.

ووفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية "NHS" البريطانى، يظهر طفح جلدي أحمر وردي، ويبدو مثل حروق الشمس، يبدأ على الصدر والبطن مع ظهور اللون أبيض أيضًا على اللسان، وتكون الأعراض هي نفسها بالنسبة للأطفال والبالغين، على الرغم من أن الحمى القرمزية أكثر ندرة لدى البالغين.



الحمى القرمزية

زيارة الطبيب السريعة بطفلك فى هذه الحالات

• لديه أعراض الحمى القرمزية.

• ﻻ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﺑﻌﺪ رؤﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﻌﺎم، ﺧﺎﺻﺔ إذا كان ﻃﻔﻠﻚ ﻗﺪ أﺻﻴﺐ ﻣﺆﺧﺮًا ﺑﺎﻟﺠﺪري.

• تظهر العلامات بعد أسابيع من ظهور الحمى القرمزية لأول مرة وهذا يمكن أن يكون علامة على مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي.

علاج الحمى القرمزية

وصف المضادات الحيوية فى هذه الحالات على الرغم من أنها لا تعالج الحمى القرمزية، لكنها سوف تساعدك على التحسن بشكل أسرع، كما أنها تقلل من خطر الأمراض الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي، ومن المهم الاستمرار في تناول المضادات الحيوية حتى تنتهي عندما تشعر بالتحسن.

أشياء يمكنك القيام بها بنفسك

يمكنك تخفيف أعراض الحمى القرمزية عن طريق:

• شرب سوائل باردة

• تناول الأطعمة الخفيفة لتخفيف التهاب الحلق

• تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول لتقليل درجة الحرارة (لا تعطي الأسبرين للأطفال دون سن 16)

• استخدام غسول أو أقراص مضادات الهيستامين لوقف الحكة

كم تدوم الحمى القرمزية فى الجسم؟

الحمى القرمزية تستمر لمدة أسبوع تقريبا، وأنت معدي منذ 7 أيام قبل بدء الأعراض.

هل الحمى القرمزية خطرة؟

في الماضي، كانت الحمى القرمزية مرضًا خطيرًا، ولكن المضادات الحيوية تعني أنها الآن أقل شيوعًا وأسهل في العلاج.

المضاعفات نادرة ولكنها قد تشمل:

• عدوى الأذن

• خراج الحلق

• الالتهاب الرئوي

• التهاب السحايا

• الحمى الروماتيزمية

كيفية تجنب انتشار الحمى القرمزية

الحمى القرمزية معدية للغاية ويمكن أن تنتشر بسهولة إلى أشخاص آخرين، وللحد من خطر انتشار الحمى القرمزية يجب أن تفعل الآتى:

• ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن واﻟﻤﺎء الدافئ

• اﺳﺘﺨﺪم المناشف الورقية ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎل أو اﻟﻌﻄﺲ

• لا تشارك السكاكين المناشف أو الثياب أو الأسرة أو الحمامات