ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺟﻴﺮ ﺍﻻﺳﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ

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إن تراكم بقايا الطعام في الفم قد يسبب ظهور جير الأسنان ، وذلك نظرا لعدم العناية اليومية بنظافة الفم والأسنان ، بالإضافة إلى استهلاك الأغذية غير الصحية ، واتباع بعض العادات السيئة وغير الصحية الضارة بالأسنان ، مما يوفر بيئة خصبة لنمو وتكاثر البكتريا المسببة لأمراض اللثة ، والإصابة بتكوين الجير والالتهابات ، وينتج عن ذلك تعرض الأسنان للتسوس والضعف العصبي السني ، وبالتالي تساقط الأسنان .

يجب مراعاة بعض الأمور الضرورية للحفاظ على صحة ونظافة الأسنان ، وظهورها بمظهر ناصع البياض ، وينبغي الاستعانة بطبيب الأسنان لإزالة الطبقة الجيرية ، كما يمكن استخدام الوصفات الطبيعية المنزلية ، التي تعد من الطرق الفعالة ذات التكلفة المادية المنخفضة ، التي يستطيع أي شخص تجربتها ، وأبرزها الملح .

أسباب تراكم جير الأسنان

تشمل أسباب تراكم الجير الأسباب الرئيسية التالية

– التدخين وإهمال نظافة الفم والأسنان : حيث تعمل السجائر بما تحتويه من المواد الضارة بالأسنان على تكوين البلاك والجير على سطح الأسنان.

– خشونة سطح الجير : والذي يوفر بيئة مثالية لتراكم المزيد من البلاك ، مما يهدد صحة اللثة.

طريقة استخدام الملح لإزالة جير الأسنان

يعتبر الملح من أقوى المطهرات الطبيعية ؛ حيث يساعد على تطهير الفم من البكتيريا، والتخلص من رائحته الكريهة، كما يحارب تراكم طبقة الجير على الأسنان ، توضع ملعقة من ملح الطعام في كوب من الماء، ثم يستخدم المحلول الناتج في مضمضة الفم بشكل يومي.

وصفات طبيعية أخرى لإزالة جير الأسنان

زيت الجليسرين

يمكن الحصول على زيت الجليسرين من الصيدليات، ويتميز بأن ليس لديه لون، وطعمه مستساغ ، حيث توضع كمية قليلة من الجليسرين على طرف الإصبع أو فرشاة الأسنان، ويتم فرك الأسنان جيداً بعد تنظيفها بالفرشاة والمعجون كالمعتاد، ويفضل أن يترك لعدة دقائق ثم يغسل، حيث يعمل الجليسرين على تطهير الأسنان واللثة من البكتيريا الضارة.

زيت جوز الهند

يتوفر هذا زيت في الصيدليات ، ومحال العطارة ، ويوضع على اللثة والأسنان ، ويتم تدليكه بلطف، حيث يساعد على تنظيف الفم ، والأسنان ، واللسان ، واللثة من الالتهابات ، ويعمل على إزالة طبقة الجير بفاعلية عند استخدامه يوميا.

زيت القرنفل

توضع كمية قليلة من زيت القرنفل على طرف الإصبع ، ثم تدهن بواسطته اللثة والأسنان بلطف ، يساعد هذا الزيت على تخفيف آلام الأسنان بصورة ملحوظة ، كما يعمل على تطهير الفم من البكتيريا المسببة لرائحته الكريهة.

الخل

تتم إضافة ملعقة من ملح الطعام ، و3 ملاعق من الخل إلى كوب من الماء الدافئ ، ثم يستخدم في مضمضة الفم مرة واحدة كل يوميا ، ويساعد هذا المحلول على تبييض الأسنان ، وإزالة طبقة الجير المزعجة .

الثلج

تحضر قطعة من الثلج ، وتستخدم لفرك الأسنان جيداً، حيث تساعد هذه الطريقة على التخلص من الجير العالق بين الأسنان بكل سهولة، ولكن ينبغي عدم تطبيق هذه الطريقة إذا كانت الأسنان حساسة.

أطعمة تقضي على الجير

– الفواكه

تحتوي الفواكه على مواد مؤثرة على الفم وتزيد من تدفق اللعاب، وتعتبر الفواكه السلاح الأمثل ضد تسوس الأسنان وأمراض اللثة. ونظرا لأن أن اللعاب يحتوي على بقايا من الكالسيوم والفوسفات، فهي تحافظ على المعادن في المناطق السنيِة التي يفقدها السن بسبب الأحماض البكتيرية.

– الحليب

يحتوي الحليب بمشتقاته المختلفة من ألبان وأجبان على مادة الكالسيوم ، والتي يفقدها السن نتيجة لتناول بعض الأطعمة، كما أنه يزيد من إنتاج اللعاب.

– الشاي

يحتوي كل من الشاي الأسود والأخضر على البوليفينولات التي تتفاعل مع بكتيريا البلاك، هذه المواد إما أن تقتل أو توقف البكتيريا، وهذا يحمي من نمو أو إنتاج الأحماض التي تهاجم الأسنان. واعتماداً على الماء الذي يحضر به الشاي فإن كوب الشاي قد يحتوي على الفلورايد المفيدة أيضاً.

نصائح لمنع تكوين جير الأسنان

الخطوات الآتية تساعد على منع تكوين الجير على الأسنان

– أولا ينبغي القيام بتنظيف الأسنان بانتظام لمرتين في اليوم الواحد لمدة دقيقتين في المرة الواحدة: فالفرك لمدة 30 ثانية لا يتمكن من إزالة طبقة البلاك أو يقي من تكوين الجير.

– استخدام فرشاة أسنان ناعمة الشُعيرات وصغيرة بما يكفي للتمكن من الدخول إلى الفم بصورة مُريحة: فهو يعتبر أمراً ضرورياً، كما ينبغي التأكد من أن شعيرات الفرشاة قد وصلت للأضراس البعيدة .

– يجب استخدام فُرش الأسنان الكهربائية : فقد أظهرت دراسات بأنها قادرة على التخلص من البلاك بشكل أفضل من الفرش التقليدية .

– اختيار معجون أسنان يتحكم في الجير ويحتوي على الفلورايد : فهو يُساعد في ترميم طبقة المينا. هناك منتجات تحتوي أيضاً على مادة التريكلوسان التي تحارب البكتيريا المتسببة في تكوين طبقة البلاك.

– كما ينبغي استخدام الخيط الطبي لتنظيف بين الأسنان : فبصرف النظر إذا كان الشخص محافظاً على تنظيف أسنانه بالفرشاة والمعجون، إلا أن الخيط الطبي هو الطريقة الوحيدة التي تضمن إزالة البلاك بين الأسنان ووقاية هذه المناطق من الجير.

– القيام بشطف الفم يومياً : فاستخدام مادة معقمة خاصة بشطف الفم يساعد في قتل البكتيريا المسببة لتراكم البلاك.

– الحرص على اتباع النظام الغذائي الصحي ، فالبكتيريا في الفم تعيش في البيئة السكرية والنشوية، وعند التعرض لهذه الأطعمة فهي تقوم بإطلاق أحماض مؤذية، لذلك، ينصح بالتخفيف استهلاك كميات كبيرة من الحلويات.

– بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء خلال وبعد تناول الطعام، وحتى الوجبات الخفيفة.