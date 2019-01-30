انت الان تتابع موضوع نصائح بعد تنظيف الاسنان من الجير والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يبقى لديك بعض البكتريا داخل فمك حتى بعد العناية بأسنانك في المنزل ، حيث تختلط البروتينات ببقايا الطعام ، مما يعمل على تكوين وتراكم البلاك ، ويحتوي البلاك على البكتريا التي قد تضر بمينا الأسنان ، وتسبب تسوس الأسنان ، على الرغم من ذلك إذا قمت بتنظيف الأسنان وإزالة البلاك بانتظام ، فإنك تستطيع منع التعرض لتسوس الأسنان وأمراض اللثة .

أسباب جير الأسنان

تنشأ بعض مشاكل الأسنان مع استمرار تراكم طبقة البلاك على الأسنان ، مما يسبب تصلبه وتحوله إلى الجير ، فيتكون الجير على خط اللثة ، وقد يسبب مشاكل عديدة منها أمراض اللثة أو انحسار اللثة ، ولذلك ينبغي الحرص على الذهاب لطبيب الأسنان لتنظيف وإزالة الجير بالأدوات المخصصة لهذا الغرض .

مخاطر جير الأسنان على اللثة والأسنان

– تسوس الاسنان ، حيث يصعب إزالة الجير باستخدام الفرشاة أو خيط الأسنان ، مما قد ينتج عنه تسوس الأسنان .

– مرض التهاب اللثة ، الجير المتراكم فوق خط اللثة ، يسبب الأضرار العديدة ، لأن البكتريا المتعلقة به تسبب تهيج وتلف اللثة ، ومع مرور الوقت ، ربما يسبب تدريجيا التهاب اللثة .

يمكن علاج هذه الحالة في البداية ، وفي المراحل الوسطى ، عن طريق التنظيف الجيد للأسنان بواسطة الفرشاة والمعجون أو خيط الأسنان ، أو اللجوء إلى طبيب الأسنان ليتولى مهمة تنظيف وإزالة الجير بطرقه الخاصة .

– التهاب دواعم السن ، إذا لم تتم معالجة مرض التهاب اللثة ، فقد يتطور الأمر ، ويسبب تكوين جيوب بين الأسنان واللثة ، وهذه الجيوب تمتلأ بالبكتريا ، وهذه الحالة تسمى “التهاب دواعم السن ” ، ويقوم الجهاز المناعي ، بإرسال أجسام مضادة لمحاربة الالتهابات ، وتمتزج مع البكتريا مكونة مادة مضرة بالأنسجة والعظام الحاملة للأسنان ، وهناك أيضا بعض الدراسات التي تربط بين البكتريا المسببة لأمراض اللثة و أمراض القلب وبعض المشاكل الصحية الأخرى .

نصائح الوقاية وتنظيف الأسنان من الجير

تعتبر أفضل طريقة هي الوقاية من تكوين الجير ، وعدم السماح بتراكمه على الأسنان وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة الفعالة في ذلك

– استخدام فرشاة الأسنان

ينصح باستخدم الفرشاة بانتظام مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في المرة الواحدة، فإن فرك الأسنان لمدة 30 ثانية مرتين في اليوم لن يزيل البلاك، ولن يمنع الجير، قم باستخدام فرشاة مع شعيرات ناعمة صغيرة بما فيه الكفاية لتناسب فمك، وتأكد من تنظيف كل المناطق بما فيها الأسطح التي يصعب الوصول إليها خلف أسنانك وعلى الضروس الخلفية. كما هناك بعض الدراسات التي تؤكد ان الفرشاة الالكترونية أكثر فاعلية في إزالة طبقات الجير ، وهي أفضل من الفرشاة اليدوية .

– معجون الأسنان

ينبغي اختيار معجون الأسنان الذي يقضي على الجير ويحتوي على الفلوريد، فالفلوريد يساعد على إصلاح الأضرار التي لحقت بمينا الأسنان، هناك بعض المنتجات التي تحتوي على مادة تسمى تريكلوسان المحاربة للبكتيريا في البلاك.

– خيوط الأسنان

يعتبر استخدام خيوط الأسنان أمرا ضروريا للغاية ، فهو الاداة الوحيدة التي تتمكن من تنظيف الفراغات والجيوب بين الأسنان واللثة .

– محلول الفم

يجب تنظيف الاسنان من الجير باستخدام غسول الفم المطهر يوميا للمساعدة في قتل البكتيريا التي تسبب البلاك.

– مراقبة النظام الغذائي

عندما تتناول الأطعمة السكرية والنشوية ، تتغذي البكتريا التي تتكاثر في الفم ، لتنتج الأحماض التي تؤثر سلبا على صحة أسنانك، لذلك يجب أن تقلل من استهلاك السكريات ولا تتناول الحلويات كوجبة خفيفة، وإذا حدث ذلك اغسل أسنانك، أو على الأقل اشرب الكثير من المياه لإزالة بقايا الطعام .

– التوقف عن التدخين

ينبغي أن تتوقف عن التدخين، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يدخنون السجائر أو يستخدمون منتجات التبغ الأخرى هم أكثر عرضة للإصابة بالجير.

نصائح بعد إزالة الجير لدى طبيب الأسنان

– بعد إزالة البلاك ، تجنب الأطعمة والمشروبات الملونة ، بالإضافة إلى عدم التعرض لدرجات الحرارة المختلفة.

– قد يكون لديك أسنان شديدة الحساسية ، وفي هذه الحالة ننصح باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

– ضع في اعتبارك أن التدخين يسبب تصبغ الأسنان ، وهذا هو السبب في أننا نوصي بأن يدخل المدخنون لإزالة البلاك 4 مرات في السنة.

– سوف تكون لثتك أكثر حساسية بعد إزالة البلاك. قد تعاني من الألم أو النزيف ، والتي سوف تختفي في أي وقت من الأوقات .