انت الان تتابع موضوع معلومات يجب أن تعرفها عن الأسبرين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الأسبرين هو مسكن للآلام يستخدم عادةً دون وصفة طبية ، كما أنه يقلل من أعراض الحُمى . ومعرفة كيفية استخدام الأسبرين ، تقلل من فرص الآثار الجانبية غير المرغوب فيها ويجعلك تستخدمه بأمان .

الأسبرين له عدة استخدامات

يستخدم الأسبرين لعلاج الحُمى والألم والإلتهاب . يمكن أيضًا وصف الأسبرين لعلاج الأعراض المصاحبة لإلتهاب المفاصل الروماتويدي ، وإلتهاب المفاصل العادي ، والذئبة الحمراء ، وغيرها من الأمراض الروماتيزمية . قد ينصح بجرعة منخفضة من الأسبرين للمرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي .

تركيبات الأسبرين

حمض Acetylsalicylic هو الاسم العلمي للأسبرين ، وهناك العديد من الأسماء التجارية الأخرى . يتوفر الأسبرين كقرص ممتد المفعول(أي أنه يتم إطلاق الدواء ببطء بمرور الوقت) ، مما يعني أنه يتم تحرير الدواء ببطء مع مرور الوقت . كما يتوفر الأسبرين كقرص عادي ، أو قرص مغلف معوي ، أو قرص مؤجل الإطلاق (أي أنه يتم إصدار الدواء في وقت ما بعد أخذه) ، أو قرص مضغ وتحاميل . كما يمكن أن يكون الأسبرين مكونًا بجانب مكونات أخرى في الدواء .

على سبيل المثال ، يحتوي Percodan على الأسبرين والأوكسيكودون . تحتوي أقراص مضغ الأطفال على 81 ملليجرام من الأسبرين . أقراص الأسبرين تحتوي على 325 ملليجرام أو 500 ملليجرام من المادة . تتوافر نفس كميات مادة الأسبرين أيضاً في الأقراص المغلفة . أيضاً ، من السهل العثور على أقراص الأسبرين التي تبدأ من جرعات 81 ملليجرام ، لأن هذه هي الجرعة التي يوصي بها معظم أطباء القلب للمرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي .

كيف يتم تناول الأسبرين

يجب تناول الأسبرين وفقًا للإرشادات الواردة في العبوة أو وفقًا لما يحدده الطبيب . عادةً ما يتم تناول الأسبرين بدون وصفة طبية ، كل من أربع إلى ست ساعات حسب الحاجة لعلاج الألم أو الحمى . لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأسبرين ، يجب على مرضى إلتهاب المفاصل إتباع تعليمات الطبيب بدقة أو قراءة التعليمات الخاصة بالجرعة ، لذا اتبع هذه الاقتراحات للاستخدام الآمن للأسبرين :

يجب ابتلاع أقراص ممتدة المفعول بالكامل وتناولها بكوب كامل من الماء . يمنع بشدة كسر أو سحق أو مضغ الأسبرين لأن هذا الأمر قد يضر على مدى فاعلية الدواء . يمكن مضغ أقراص الأسبرين القابلة للمضغ أو سحقها أو أخذها بالكامل . ينصح شرب كوب كامل من الماء بعد تناول الأقراص لأهمية الماء في مفعول الدواء .

الاحتياطات من تناول الأسبرين للأطفال أو المراهقين

قبل إعطاء الأسبرين لطفل أو مراهق ، إسأل طبيبك . قد يصاب بعض الأطفال أو المراهقين بمتلازمة راي بعد تناول الأسبرين ، خاصةً إذا كان لديهم فيروس ، أو جديري ، أو إنفلونزا . متلازمة راي هي حالة خطيرة . وتعمل هذه المتلازمة على تراكم الدهون في الدماغ والكبد وغيرها من أعضاء الجسم

الآثار الجانبية للأسبرين

معظم المرضى الذين يتناولون الأسبرين لديهم آثار جانبية قليلة أو معدومة . الآثار الجانبية الخطيرة ممكنة فمن المستحسن أن يأخذ المرضى أقل جرعة فعالة من الأسبرين من أجل تقليل الآثار الجانبية . أما الآثار الجانبية المحتملة المرتبطة بالأسبرين تشمل :

الغثيان

القيء

ألم المعدة

الحرقة في المعدة

إلتهاب المعدة

نزيف حاد في الجهاز الهضمي

سُمِّية الكبد

قرحات المعدة ونزيف دون آلام في البطن

رنين في الأذنين

الطفح الجلدي

مشاكل في الكلى

الدوخة أو الدوار

منع التفاعلات الدوائية مع الأسبرين

من الحكمة متابعة تناول أي مكملات غذائية أو أدوية عشبية أو أدوية طبية مع طبيبك . قد لا تفكر في إخبار طبيبك بأنك تتناول الأسبرين ، لكنه قد يتفاعل مع العديد من الأدوية الأخرى . إذا تناولت أي من الأدوية التالية وتناولت الأسبرين أيضًا ، يجب عليك استشارة طبيبك . قد تحتاج إلى تعديل الجرعة أو أن تراقب عن قرب الآثار جانبية . وتكون عادةً هذه العلاجات خاصةً بالماء الزرقاء للعين أو دواء الصرع ، الصداع النصفي ، بعض علاجات ضغط الدم ، أدوية سيولة الدم ، مدرات البول ، أدوية مرضى السكري ، أدوية إلتهاب المفاصل أو النقرس .

زيادة مخاطر الحساسية للأسبرين

أخبر طبيبك إذا كان لديك الربو في أي وقت مضى أو مشاكل مع انسداد متكرر في الأنف أو سيلان الأنف . فإذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، هناك خطر من أن يكون لديك رد فعل تحسسي للأسبرين . وقد يقترح طبيبك بديلاً له .

تجنب الأسبرين عند الحمل أو الرضاعة الطبيعية

يجب تجنب الأسبرين أثناء الحمل وفي فترات الرضاعة . إذا حدث الحمل أثناء تناول الأسبرين ، ناقش الأمر مع طبيبك . إذا تم تناول الأسبرين خلال الأشهر القليلة الماضية من الحمل ، يمكن أن يضر الجنين وربما يسبب مشاكل أثناء الولادة أيضًا .