انت الان تتابع موضوع الفوائد المذهلة للملوخية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تشمل الفوائد الصحية للمولوخيا في قدرتها على حماية صحة القلب وتنظيم عملية الهضم وحماية جهاز المناعة وبناء عظام قوية وتحسين ضغط الدم وزيادة القدرات الإدراكية وتحسين عادات النوم والمساعدة في النمو والتطور وتحسين الدورة الدموية والحد من الإلتهاب .

معلومات عن الملوخية

هي هذا النبات المورق من أنواع Corchorus ، والتي تستخدم عادةً في المطبخ المصري والشرق الأوسط . ومن المعروف أيضاً باسم mulukhiyah ،molohiya ، mloukhiya ، وعدد من الترجمات الأخرى ، والاستخدام التقليدي المحدود والطعم المر قد يكونان السبب في أن الملوخية ليست شائعة في جميع أنحاء العالم .

عندما تغلي ، فإن الملوخية تصنع نوعًا من المرق ، مما يجعله مكونًا مشتركًا في الحساء ، مولوخية الذي نشأ في مصر ، ولكنها انتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط ، وبدأت لتظهر في أجزاء أخرى من العالم ، ولا سيما في المناطق الغريبة للإستيراد . ومن المثير للاهتمام ، أنه قد تُحضَّر الملوخية بطرق متنوعة ومختلفة ، بما في ذلك السلطة ، والحساء ، والكاري ، والتوابل ، أوالنكهة . ومع ذلك ، فإن تنوعها ليس السبب الوحيد لشعبيتها . فهناك أكثر من 30 نوع من الفيتامينات والمعادن النادرة في مولوخيا ، وكذلك بعض المركبات العضوية التي تساهم بشكل كبير في صحة الإنسان .

القيم الغذائية للملوخية

تنظم ضغط الدم

تعتبر حماية صحة القلب مصدر قلق بالغ الأهمية في الحياة الحديثة ، ويمكن أن تساعد الملوخية بشكل كبير في ذلك الهدف عن طريق خفض مستويات ضغط الدم . محتوى البوتاسيوم العالي في الملوخية يعني أن الأوعية الدموية والشرايين سوف يتم توسيعها لأن البوتاسيوم هو موسع للأوعية . وهذا يزيد من تدفق الدم ومستويات الأوكسجين إلى الجسم ويقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية .

تحسن الدورة الدموية

بالإضافة إلى انخفاض ضغط الدم ، تحتوي الملوخية أيضًا على مستويات هامة من الحديد ، والتي تعد مكونات رئيسية في إنتاج خلايا الدم الحمراء . إرتفاع مستويات الحديد يعني انخفاض فرصة الإصابة بفقر الدم ، مع ضمان أن الدورة الدموية في الجسم تكون في المستويات المثلى ، والتي يمكن أن تعزز مستويات الطاقة .

يحسن عملية الهضم

الألياف الغذائية هي واحدة من العناصر الرئيسية لنظام الغذائي للإنسان الذي لا يمكن التغاضي عنه بسهولة ، ولكن الألياف الغذائية هي المفتاح لتنظيم عمليات الهضم . مثل معظم الخضروات الورقية ، الملوخية عالية في الألياف الغذائية . وهذا يعني أن هذه النبتة المصرية يمكنها تحسين عملية الهضم لديك عن طريق القضاء على الإمساك ، وزيادة حجم البراز لتسريع عملية الهضم ، وزيادة كفاءة امتصاص المغذيات ، وتقليل الأعراض مثل الانتفاخ ، والتقلصات ، والغازات الزائدة .

صحة القلب

على الرغم من أن خفض ضغط الدم موجود بالفعل على الجانب الإيجابي للمولوخية ، إلا أن محتوى الألياف المرتفع يساعد أيضًا على موازنة مستويات الكوليستيرول في مجرى الدم ، حيث ترتبط الألياف الغذائية بالكوليستيرول “الضار” وتزيله من الجسم . هذا يقلل من فرصك في تطوير تصلب الشرايين ، والتي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية .

تحسن عادات النوم

واحد من العناصر الأخرى الممتازة للملوخية هو المغنيسيوم الموجود داخلها وهو محتوى جيد يمكنه القضاء على اضطرابات النوم ، مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم لأن المغنيسيوم يسهل الإفراج عن بعض الهرمونات في الجسم التي تهدئ وتهدئة الأعصاب . من المعروف أن زيادة تناول المغنيسيوم يؤدي إلى أنماط نوم مريحة .

تعزز نظام المناعة

إن مزيج الفيتامين أ ، ج ، هـ يجعل الملوخية طعامًا رائعًا للأكل إذا كنت ترغب في زيادة قوة جهاز المناعة لديك . فيتامين (ج) يحفز وظيفة خلايا الدم البيضاء ، في حين أن فيتامين (أ) و (هـ) هما فيتامينات أخرى مضادة للأكسدة تحمي كل شيء من الجلد والعيون إلى أجهزة الأعضاء ، وبالتالي تمنع تطور السرطان وأمراض القلب المزمنة ، والضمور البقعي ، وغيرها من الأمراض المزمنة ، والأمراض الناجمة عن نشاط الشقائق الحرة .

تحسن صحة العظام

نبات الملوخية مثير للإعجاب بشكل خاص بسبب مجموعة كبيرة من المعادن . هذا يجعلها واحدة من أفضل الخضروات في السوق لزيادة صحة العظام وحماية ضد مرض هشاشة العظام . من الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم ، ناهيك عن عشرات المعادن الطرفية الأخرى ، يمكن للملوخية ضمان عظام قوية ودائمة لسنوات عديدة قادمة .

تقلل من الإلتهاب

يعمل فيتامين (هـ) كعامل مضاد للإلتهابات في الجسم ، والمستوى الكبير من هذا الفيتامين في الملوخية نادر جدًا ، حيث أن العديد من الناس يتناولون مكملات فيتامين (هـ) بسبب ندرته الغذائية . لذلك ، إذا كنت تعاني من إلتهاب المفاصل أو النقرس أو أي أمراض إلتهابية أخرى ، يمكن أن تكون الملوخية إضافة مثالية لنظامك الغذائي .

النمو والتطوير

عندما يتعلق الأمر بتشكيل خلايا وعضلات وأربطة وجلد وأنظمة عضوية جديدة ، فإن معظم المعادن والفيتامينات مطلوبة بشكل أو بآخر . المغنيسيوم مهم بشكل خاص لتشكيل مادة عضوية جديدة ، لذلك فإن المستوى المرتفع جداً من الماغنيسيوم في الملوخية يجعله مفضلاً للآباء الراغبين في ضمان النمو السليم لأطفالهم وتطورهم ، على الرغم من أنه يعمل أيضًا على حماية البالغين وتسريع الشفاء .