شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المواصفات» تحدد لك معايير الحذاء المريح (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستهلكين بالحرص على اقتناء الأحذية ذات الجودة العالية، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة قياسات أساسية لا بد أن يحرص عليها المستهلك قبل شراء الحذاء وهي:‏ طول القدم،‏ والمسافة بين العقب وقاعدة الأصابع،‏ وعرض القدم؛ موضحة أن لكل قدم شكلاً وحجماً مختلفين.‏

وفي “إنفوجرافيك” توعوي دعت الهيئة، إلى قياس الحذاء جلوساً عندما تكون وضع القدم مريحاً، وقياسه أيضاً وقوفاً، وكذلك قياس الحذاء في أثناء التحرك وعند المشي والركض والقفز.