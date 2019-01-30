- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المواصفات» تحدد لك معايير الحذاء المريح (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستهلكين بالحرص على اقتناء الأحذية ذات الجودة العالية، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة قياسات أساسية لا بد أن يحرص عليها المستهلك قبل شراء الحذاء وهي: طول القدم، والمسافة بين العقب وقاعدة الأصابع، وعرض القدم؛ موضحة أن لكل قدم شكلاً وحجماً مختلفين.
وفي “إنفوجرافيك” توعوي دعت الهيئة، إلى قياس الحذاء جلوساً عندما تكون وضع القدم مريحاً، وقياسه أيضاً وقوفاً، وكذلك قياس الحذاء في أثناء التحرك وعند المشي والركض والقفز.
كانت هذه تفاصيل خبر «هيئة المواصفات» تحدد لك معايير الحذاء المريح (إنفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.