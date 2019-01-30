لتحافظي على صحتك وسعادتك أثناء السفر لقضاء الإجازة إليك هذه النصائح

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - مهما كان نوع رحلة السفر الخاصة بك سواء كنت بمفردك أو مع أسرتك، فإن الاستعداد لها سيجنبك تلك المشكلات التي قد تظهر خلال طريقك، وهنا بعض النصائح الهامة التي ستساعدك على البقاء في حالة صحية وسعيدة أثناء رحلتك.

1- لا تنسي وثائقك الخاصة

قبل بدء الرحلة راجعي كل أوراقك الهامة أكثر من مرة، مثل جواز السفر وخط سير الرحلة، ومراجعة الحجز وأوراق التأمين، وملصقات الحقائب.. لأن المطارات خلال موسم الإجازات تتسم بالزحام مما قد يترتب عليه ضياع بعض أمتعة المسافرين، مع مراعاة وضع نسخة احتياطية من أوراقك على الإنترنت حتى يمكنك الوصول لها بسهولة في حالة ما إذا كنت بحاجة إليها.

2- حافظي على ترطيب جسمك

بين كل أعمال الإجازات وما تتسم به من إثارة يكون الترطيب آخر ما تتضمنه قائمتك، وتنسين عادة أن الماء رغم بساطته هام جدا ليجعلك تشعرين بصحة جيدة، وقللي من المشروبات السكرية قدر الإمكان واستبدليها بزجاجة ماء كبيرة لأن جسمك سيشكرك على ذلك.

3- أحضري معك دواءً لعلاج الإمساك

تعتبر الإصابة بالإمساك خلال السفر أمر شائع، وقد يسبب لك الإزعاج الشديد لو لم تكوني مستعدة له، ويحدث عادة نتيجة لتغيير البيئة والطعام ونقص الحركة خلال عملية النقل، وهذه من أكثر الأسباب المسببة للإمساك وبالطبع يصعب استعادة طبيعة جسمك إذا لم تعالجيه.

4- ركوب الموجة

نعني بركوب الموجة حرفيا ترك كل ما يقلقك من مشكلات وتوتر في حياتك بالبيت، والذهاب في إجازة والاستمتاع بكل لحظة فيها، فجربي على سبيل المثال كتابة قائمة بكل الأشياء التي تحبين فعلها ساعة بساعة، وبهذه الطريقة يمكنك التركيز على قضاء وقت ممتع وعدم التقيد بجدول ممل وثابت.

5- استخدمي مستحضرات بخاصية الوقاية من الشمس SPF

سواء كانت رحلتك على البحر أو في الصحراء عليك حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة، وهذا أمر هام جدا فحتى لو كنت في فصل الشتاء تسبب أشعة الشمس القليلة إيذاءً للبشرة، وقد تعرضها لحروق لم تكن متوقعة لذا عليك استخدام مستحضرات تحتوي على خاصية الوقاية من أشعة الشمس.

6- خذي إجازة من هاتفك الجوال

تستهلك وسائل التكنولوجيا الحديثة الكثير من حياتنا هذه الأيام، وبما أنك ترغبين في قضاء إجازة سعيدة ممتعة، فعليك منح هاتفك الجوال فترة راحة والتركيز على عيش اللحظة مع أصدقائك وأسرتك؛ لأن الانفصال عن الحياة الرقمية أمر رائع ووسيلة فعالة لتقليل التوتر والحفاظ على جودة الوقت الممتع الذي تقضينه مع من تحبين.