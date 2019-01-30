شكرا لقرائتكم وزراء خارجية 6 دول يجتمعون في الأردن لبحث أزمات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن سيعقدون لقاء تشاوريا في منطقة البحر الميت لبحث أزمات المنطقة وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة نزاعات وأزمات في العراق وسوريا واليمن وغيرها إلى جانب النزاع الأقدم بين إسرائيل والفلسطينيين

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