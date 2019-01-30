دلع جسمك بالحلويات بس متكترش فيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحلويات من الأطعمة المفضلة للكثيرون وخصوصا الاطفال يفضلون دائما الشيكولاتة والبسكويت وغيرها من الاطعمة الغنية بالسكريات، ولكن الافراط فى تناول هذه الحلوى قد يسبب لهم الاضرار الصحية والاعتدال فى تناولها له فوائد مذهلة ، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد الحلويات على صحة الجسم وفقا لما ذكره موقع mensjournal

الحلويات 1: تناول الحلويات يمد الجسم بالسعرات الحرارية ويساعد على تجديد النشاط والطاقة. 2:الحلويات تعمل على تهدئة الاعصاب والحد من الضغط النفسى والتوتر والقلق. 3:تعمل على رفع مستوى سكر الدم وبالتالى وتجدد النشاط وتمد الجسم بالطاقة والحيوية. 4:اثبتت بعض الدراسات ان تناول الحلوى يحد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية وتعزز صحة الجهاز العصى.

حلويات 5:تعتبر الحلوى من الاطعمة المفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع حيث انها تعمل على خفض ضغط الدم وحمايتهم من الجلطات والأزمات. 6:بعض الدراسات اثبتت أن تناول الحلويات يعمل على تعزيز الشهوة الجنسية. 7:تساعد على التركيز وتحسن الذاكرة ، لذلك ينصح دائما بإعطاء الاطفال الحلويات والشيكولاتة فى فترة الامتحانات ليساعدهم على التركيز.

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