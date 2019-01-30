ألعاب أطفال تعليمية لعمر 5 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يناير 2019 04:38 مساءً - يفضِّل معظم الأطفال في سن الخامسة اللعب بالألعاب الإلكترونية، التي قد تعرِّضهم لمشكلات سلوكية، وتحد من تواصلهم مع المجتمع، لذا من المفضَّل استبدال الألعاب الإلكترونية بأخرى ذكية، تسهم في تنمية مهاراتهم، وإطلاق خيالهم، وتعزيز قدرتهم التفكيرية، وتطوير عقلهم، وتنشيط ذاكرتهم. ومن أهم هذه الألعاب:

مكعبات الحروف العربية:

تعطي هذه المكعبات ابنك فكرةً عن الحروف العربية، وتساعده في التعرُّف على أشكالها المختلفة وفقاً لمواضعها في الكلمة، وتحفزه على تطوير ذكائه اللغوي وزيادة حصيلته من المفردات.

ألعاب البناء:

بيَّنت دراسات عديدة، أن ألعاب البناء من أكثر ألعاب الأطفال التي تعزز مهارات الطفل الإدراكية والعلمية، لذا قدمي لطفلك ألعاب بناء ممتعة، تحفز مهارة التفكير لديه بطريقة استراتيجية لحل المشكلات، إذ يقوم الطفل من خلال هذه الألعاب بإنشاء أشكال هندسية من العدم, ما يزيد ثقته في نفسه، لأنه يشعر بتحقيقه إنجازاً عند تكوين شكل من الأشكال.

ألعاب أطفال تعزز مهارات الحساب:

عززي مهارات طفلك الحسابية من خلال استخدام ألعاب حسابية ممتعة، فهناك بعض الألعاب التي تساعد على تعزيز مهارة العد عند الأطفال بشكل مسلٍّ وممتع، مثل لعبة الأرقام والضرب، التي تساعد الطفل على التركيز، وتعزيز الاستنتاج المنطقي، وتعلم مبدأ الضرب والطرح بشكل مرح.

ألعاب التركيب Puzzles:

عبارة عن أوراق مبعثرة، يتم تجميعها لتكوين أشكال معينة، وتزداد درجة صعوبة هذه اللعبة بتقدم سن الطفل، وتعد لعبة جذابة، وتحتاج إلى وقت للتركيب والتفكير أيضاً.