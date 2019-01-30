فوائد التفاح للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يناير 2019 04:38 مساءً - يعد التفاح من الفواكه المحببة لدى الأطفال، ويفضلون أكلها في جميع الأوقات، لأنها لذيذة، وتحتوي على عناصر غذائية مهمة تفيد أجسامهم، مثل عنصر الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والصوديوم، والحديد، والبوتاسيوم والزنك، إضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات.

وفي حديثها عن فوائد التفاح، ذكرت لـ "الخليج 365" فاطمة الحسيني، الاختصاصية الغذائية في مستشفى عنك العام، أن تناول تفاحة واحدة يومياً بشكلٍ مستمر من قِبل أي طفل حتى سن 12 عاماً، من أفضل العادات الغذائية الصحية. وعدَّدت الحسيني الفوائد الغذائية التي يجنيها الطفل من تناول التفاح، وهي:

ـ يساعد في نموه بشكلٍ سليمٍ.

ـ يحمي الرئتين ويزيد من كفاءة عملهما.

ـ مضاد للتسمم، الذي يصيب الطفل جراء الهواء الملوث الذي قد يستنشقه.

ـ يزيد من قوة اللثة والأسنان، ويحميهما من الالتهابات الناتجة بفعل البكتيريا والجراثيم.

ـ يساعد في تنظيف الأسنان وتطهير الفم بسبب الألياف الموجودة فيه.

ـ مقاوم للبكتيريا المسببة للتسوس.

ـ يقي الطفل من أمراض الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال.

ـ يزيد من تنظيم عملية الهضم، ويحمي الطفل من الإصابة بالبواسير.

ـ يقوِّي جهاز المناعة، ويقي من الأمراض الصدرية والربو والسرطان بسبب كميات الألياف الكبيرة الموجودة فيه، وفيتامين "سي".

ـ يعمل على تحفيز إنتاج مادة الأنسولين في الجسم بسبب احتوائه على مادة "البكتين".

ـ يساعد على تقليل نسب الكوليسترول الضار في جسم الطفل.