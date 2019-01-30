رجيم سريع في 3 أيام لإنقاص 4 كيلوغرامات

نعلم أنك تبحثين عن الطرق والأنظمة السريعة لإنقاص الوزن في وقت قياسي والتخلص من التكتلات الدهينة المترسبة في مناطق البطن والأرداف، لذا نعرض لك من خلال هذا الموضوع نظاماً غذائياً متنوعاً يعتمد على النشويات والفاكهة وأيضاً القهوة أو الشاي إذا كنت ممن تحبِبْنَ المشروبات الساخنة، كل ما عليك هو الالتزام بهذا النظام وستلاحظين الفرق في انقاص الوزن مع ضرورة أخذ يوم مفتوح بعدد السعرات الحرارية المخصصة لك من دون زيادة، ثم تجربته مرة أخرى إذا احتجتِ إلى ذلك.

رجيم 3 ايام لحرق الدهون سريعا



اليوم الأول:

-وجبة الإفطار

2 ملعقة من زبدة الفول السوداني، وشريحة من الخبز المحمص، ونصف ثمرة جريب فروت وكوب من القهوة أو الشاي.

-وجبة الغداء

نصف كوب من التونة وشريحة من الخبز المحمص، وكوب من القهوة أو الشاي بدون سكر.

-وجبة العشاء:

كوب من الفاصوليا الخضراء مع 85 جراماً من اللحم ونصف موزة وتفاحة صغيرة.



اليوم الثاني:

-وجبة الإفطار

بيضة مسلوقة وشريحة من التوست ونصف موزة وكوب من القهوة أو الشاي.

-وجبة الغداء:

كوب من القهوة أو الشاي وكوب من الجبن وبيضة مسلوقة، و5 قطع من بسكويت مملح.

-وجبة العشاء:

2 قطعة من الهوت دوج ونصف كوب من البروكلي، ونصف كوب من الجزر، ونصف فنجان من آيس كريم الفانيليا، ونصف موزة.



اليوم الثالث

-وجبة الإفطار

كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر و5 قطع بسكويت مملح، وشريحة من جبنة الشيدر، وتفاحة صغيرة.

وجبة الغداء:

فنجان من القهوة أو الشاي وشريحة من الخبز المحمص وبيضة واحدة.

-وجبة العشاء:

كوب من التونة وفنجان من آيس كريم الفانيليا ونصف موزة.

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