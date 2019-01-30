شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعرض نفطها ببورصة الطاقة دون جدوى.. انفوجراف والان مع التفاصيل

كشف انفوجراف بان إيران تعرض نفطها ببورصة الطاقة دون جدوى واوضح الاتي.. العقوبات الأمريكية التي طالت قطاعات مصرفية ونفطية فشل طهران في تصريف النفط الخام الراكد لديها طهران عجزت بالفعل في جذب صفقات نفطية جديدة لم تفصح طهران عن أرقام صادراتها من النفط الخام انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بدء تخارج شركات نفطية من سوق الطاقة الإيراني

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