شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد النعناع على صحة الجسم ابرزها الوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النعناع من النباتات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ، حيث إنه يحتوى على فيتامين أ والحديد وحمض الفوليك والألياف والعديد من العناصر الاخرى ، ووفقا لما ذكره موقع organicfacts فأن فوائد النعناع هى:

فوائد النعناع على صحة الجسم



النعناع

1:له دور فعال فى علاج اضطراب الجهاز الهضمى، مثل ألم المعدة والغازات والانتفاخ.

2: يعالج اضطراب الجهاز التنفسى والرئتين ، كما انه يعالج نزلات البرد والأنفلونزا واحتقان الحنجرة والقصبات الهوائية، كما اثبتت بعض الدراسات ان النعناع يساعد فى علاج الربو والنزلات الشعبية.

3:يخفف من أعراض السعال ويطرد البلغم والمخاط ، كما ان له دور فعال فى طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم ويعزز صحة الجهاز المناعى.



فوائد النعناع

4:يحتوى النعناع على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على علاج الالتهابات ومحاربة البكتيريا.

5:يساعد النعناع على تسكين الألم والالتهابات كما انه يخفف من اعراض وألم الدورة الشهرية.

6: يعتبر النعناع واحد من ابرز المهدئات التى تستخدم لتخفيف التوتر والقلق ويعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والشعور بالاسترخاء والهدوء.

7:اثبتت بعض الدراسات والأبحاث ان النعناع يعمل على الحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ويعزز صحة الجسم ويحميه من الامراض المزمنة.



نعناع

8:يعمل على تعزيز الذاكرة ويساعد على التركيز ويمد الجسم بالنشاط والحيوية.

9: يستخدم فى تعزيز قوة العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والالتهابات.

10:يعتبر النعناع واحد من اقوى النباتات التى تستخدم فى الرجيم لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.