فوائد النعناع على صحة الجسم ابرزها الوقاية من السرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النعناع من النباتات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ، حيث إنه يحتوى على فيتامين أ والحديد وحمض الفوليك والألياف والعديد من العناصر الاخرى ، ووفقا لما ذكره موقع organicfacts فأن فوائد النعناع هى:فوائد النعناع على صحة الجسم
النعناع
1:له دور فعال فى علاج اضطراب الجهاز الهضمى، مثل ألم المعدة والغازات والانتفاخ.
2: يعالج اضطراب الجهاز التنفسى والرئتين ، كما انه يعالج نزلات البرد والأنفلونزا واحتقان الحنجرة والقصبات الهوائية، كما اثبتت بعض الدراسات ان النعناع يساعد فى علاج الربو والنزلات الشعبية.
3:يخفف من أعراض السعال ويطرد البلغم والمخاط ، كما ان له دور فعال فى طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم ويعزز صحة الجهاز المناعى.
فوائد النعناع
4:يحتوى النعناع على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على علاج الالتهابات ومحاربة البكتيريا.
5:يساعد النعناع على تسكين الألم والالتهابات كما انه يخفف من اعراض وألم الدورة الشهرية.
6: يعتبر النعناع واحد من ابرز المهدئات التى تستخدم لتخفيف التوتر والقلق ويعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والشعور بالاسترخاء والهدوء.
7:اثبتت بعض الدراسات والأبحاث ان النعناع يعمل على الحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ويعزز صحة الجسم ويحميه من الامراض المزمنة.
نعناع
8:يعمل على تعزيز الذاكرة ويساعد على التركيز ويمد الجسم بالنشاط والحيوية.
9: يستخدم فى تعزيز قوة العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والالتهابات.
10:يعتبر النعناع واحد من اقوى النباتات التى تستخدم فى الرجيم لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.
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