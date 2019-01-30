انت الان تتابع موضوع الفوائد الصحية للكالي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الكالي أو ما يسمى بالبروكلي، هو أحد الخضروات الورقية ويعد نوع من أنواع الكرنب، تكون أوراقه خضراء، أو بنفسجي، وممكن يكون مجعدة أو ملساء ولها طعم لذيذ، وهو أيضاً يسمى بكرنب السلطة.

فوائد الكالي

1ـ يساعد على محاربة السرطان

حيث أن الكالي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وتكون قوية جداً، كالكاروتينات، وهي التي تقوم بدورها في محاربة السرطان، كسرطان القولون، والبروستاتا، والمبيض، كما أن الكالي يحتوي على مادة السالفونافان، التي أثبتت الدراسات على أن لها شأن كبير في محابة سرطان القولون، كذلك فيتامين ك ومادة اندول3 تعمل على الوقاية من خطر السرطان، فلابد أن يكون الكالي ضمن النظام الغذائي للوقاية أو العلاج من السرطان.

2ـ يساعد على تخفيف من آلام التهابات

حيث أن الكالي يحتوي على اوميجا 3 وخاصة حمض ألفا لينولينك، وهو مضاد للالتهابات، ويعمل على التخفيف من الألم والتهاب، كما انه يحتوي على فيتامين E ,C التي تعمل على تقليل الالتهابات، فلذلك يجب أن يحرص الشخص على شرب عصير الكالي.

3ـ يحافظ على صحة العين

يحتوي الكالي على نسبة عالية من الكاروتينات اللازمة لإنتاج فيتامين A الذي يساعد في حماية القرنية، وبالتالي فان الكالي يحافظ على صحة العين، حيث أن الكالي يحتوي على نوعين من الكاروتينات التي تعمل جيدا على المحافظة على العين وخاصة عند تقدم العمر وخصوصا عتمة العين، وكذلك يحمي العين من أشعة الشمس الضارة، فيحب أن يكون الكالي ضمن الوجبات الغذائية.

4ـ يعمل على ازالة السموم من الجسم

يحتوي الكالي على ألياف وكبريت اللذان يعملان على طرد وإزالة السموم من الجسم، وذلك لان الالياف بترتبط بالسموم وتمنع امتصاص الجسم لها وتقوم بطردها على شكل فضلات.

5ـ المحافظة على القلب من الأمراض

وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة القلب، وكذلك يحافظ على ضغط الدم لاحتوائه على نسبة البوتاسيوم وبالتالي التقليل من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية، يساعد على رفع مستوى الكوليسترول الجيد في الدم وخفض الكوليسترول الضار، الذي يعمل على حماية القلب من خطر الأمراض، ولضمان صحة القلب يقوم الشخص بتناول كوب عصير الكالي مع معلقة بذور الكتان أو الشيا مرتين أو ثلاثة في الاسبوع.

6ـ يعمل على ضبط نسبة السكر في الدم

يعتبر الكالي مفيد لمرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني، وذلك لاحتوائه على الألياف التي تعمل على تقليل نسبية السكر و الدهون والأنسولين في الدم، كذلك يعمل على خفض نسبة الجلوكوز في الدم وذلك لاحتوائه على أزميجا3، وكذلك يعمل على الوقاية من السكري من النوع الثاني لاحتوائه على الماغنسيوم.

7ـ تعزيز وتقوية الجهاز المناعي

الكالي يعمل على زيادة وتقوية الجهاز المناعي وذلك لكونه يحتوي على عدد كبير من المواد والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، كذلك يعمل فيتامين سي على تقوية الجهاز المناعي، وفيتامين A يكون مهم لإنتاج الطاقة في الخلايا، كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي لأنه يحتوي على الحديد والفولات.

8ـ يعمل على فقدان الوزن الزائد

نجد الكالي غني جداً بالألياف التي تشعر الشخص بالشبع لأوقات طويلة وبالتالي تقليل كمية الطعام، وكذلك يحتوي على سعرات حرارية قليله، والسكريات مما يجعله يساعد ومفيد جداً في فقدان الوزن.

9ـ يساعد في حماية الشخص من خطر الاصابة بالأنيميا

الكالي غني بالحديد، الذي يعمل على زيادة نسبة الكرات الحمراء في الدم وترفع نسبة الهيموجلوبين، وبالتالي يمنع الإصابة بأنيميا نقص الحديد، كما أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد من الجسم، وكذلك يحتوي على حمض الفوليك، وفيتامين ب12 التي تزيد من طاقة الجسم .

10ـ يعمل على تقوية العظام والحفاظ عليها

يعمل الكالي على تحسين صحة العظام، وذلك لأنه يحتوي على الكالسيوم وفيتامين ك والماغنيسيوم، وأوميجا 3، وهذه العناصر مفيدة ومهمة جداً لتقوية العظام، كما ان فيتامين ك يعمل على منع هشاشة العظام ويحافظ على نسبة الكالسيوم، ونقص هذا الفيتامين بالجسم يعمل على ضعف العظام.

11ـ يساعد في عملية الهضم والوقاية من الإمساك

يعمل الكالي على وقاية الجهاز الهضمي من المشاكل، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وذلك لاحتوائه على الألياف والسوائل التي تساهم تناولها بكميات جيدة على ذلك وبالتالي يساعد في الوقاية من الامساك.

12ـ مفيد جداً للبشرة والشعر

يحتوي الكالي على نسب عالية من البيتا كاروتين، وهو الصيغة الأولية لفيتامين يجعله مفيد للشعر والبشرة، إذ يعمل على نمو أنسجة الجلد والشعر وتجديدها ، ويطلق عليه فيتامين الجمال.

لذلك يجب إضافة أواق الكالي الطازجة إلى السلطة لتناولها مع الوجبات الغذائية، ولتعزيز قيمة الكالي الغذائية نضيفه إلى السموثي.

أضرار الكالي

الكالي يحتوي على نسي من الأوكسالات ، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل وأمراض الكلى أو مشاكل المرارة، أو النقرس أو التهاب المفاصل الروماتيزمي، أن يقوموا باستشارة الطبيب قبل أن يجعلوا الكالي ضمن نظامهم الغذائي، كذلك يجب على عدم تناول الكالي لمن يعانون من مشاكل الغدة الدرقية.