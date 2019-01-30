المدرب الصحي.. تطبيق ذكي تطلقه دائرة الصحة بأبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد معرض "آراب هيلث" الذي تنعقد نسخته الـ٤٤ في مركز دبي التجاري العالمي مشاركة كبيرة من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، ومن بينها دائرة الصحة في أبوظبي، والتي أطلقت خلال اليوم الأول من المعرض ٤ مبادرات تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي: التطبيق الذكي "مدربي الخاص" الذي يساعد سكان الإمارة على تبني حياة صحية أفضل من خلال تزويدهم بالإرشادات المفيدة لحياة صحية، وذلك وفق رؤية "أبوظبي مجتمع معافى".

كما أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي مبادرة "مختبر الذكاء الاصطناعي" التي تقوم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتوعية والتدريب في المجال الطبي، وكذلك أعلنت الدائرة عن التحديثات الجديدة على الموقع الإلكتروني وخدمة "المساعد الشخصي" الذي يجيب عن استفسارات مستخدمي الموقع.