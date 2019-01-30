شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الإسعافات الأولية فى حال تعرض الطفل لاختناق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العناية بالطفل الرضيع من أهم الأشياء التي تقوم الأمهات بفعلها، وذلك للحفاظ على صحته وتجنب تعرضه لأي مشاكل، وهناك العديد من النصائح التي تقدم من قبل المقربين لك للحفاظ على الطفل، بعضها صحي وبعضها غير صحي، وخلال الأسطر القادمة ستتعرفين علي أفضل الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ طفلك عند التعرض للاختناق، وذلك وفقا لما نشره موقع " whattoexpect".

كيف يحدث الاختناق لدى الطفل؟ يحدث ذلك عندما يحاول الطفل ابتلاع قطعة من الطعام أو جسم صغير كعملة معدنية أو لعبة صغيرة، وبدلاً من الذهاب بسلاسة إلى أسفل المريء يتم وضع الجسم في القصبة الهوائية ويمنع الهواء من التدفق داخل وخارج الرئتين، وهنا يحدث الاختناق الشديد.

أوضح التقرير، بعض علامات الاختناق للطفل، ومنها اللهث وعدم القدرة على التنفس، والكلام والبكاء، والزرقة على الجلد.

ماذا تفعل عندما يكون طفلك يعاني من الاختناق؟، أشار التقرير إلى بعض الحيل التي يجب عليك القيام بها، ومنها:

-إذا رأيت طفلك يختنق لكنه يستطيع السعال أو البكاء، فهذا يعني أن القصبة الهوائية مسدودة جزئيا، وفي هذه الحالة من الأفضل أن تنتظر فقد يؤدي التداخل إلى جعل الأمور أكثر سوءًا، والأرجح أن يتمكن طفلك الصغير من إخراج الهدف بعد فترة سعال قصيرة.

-إذا رأيت طفلك مصابًا بالاختناق وهو غير قادر على السعال أو التنفس، عليك الضغط علي البطن والخبط علي الظهر بهدوء حتى طلوع الشيء الصلب.