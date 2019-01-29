طريقة إعداد وتحضير كيكة الفراولة بكريمة الزبدة والفراولة

القاهرة _ لايف ستايل المقادير8 اشخاص 3 كوب طحين

1 3/4 كوب سكر

2 1/2 ملعقة صغيرة باكينج بودر

رشة ملح

1 كوب زبدة، باردة، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

4 بيضات

3/4 كوب حليب 3/4 كوب فراولة مهروسة

فانيليا

كريمة الزبدة: كوب زبدة

رشة ملح

3 1/2 كوب سكر بودرة

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

3 ملاعق كبيرة هريس فراولة (فراولة مهروسة ومصفاه) طريقة التحضير اخلطي الطحين مع السكر والباكينج بودر ثم اضيفي مكعبات الزبدة وقلبي بأطراف الأصابع حتى يتكون خليط مفتت.

اضيفي البيض مع الفانيليا واخفقي جيداً ثم اضيفي الحليب وهريس الفراولة واخلطي جيداً. صبي خليط الكيكة في صينيتين بنفس الحجم واخبزي في فرن مسخن مسبقاً لمدة 30-35 دقيقة. بردي الكيكة تماماً وحضري كريمة التغطية. لتحضير الكريمة اخفقي الزبدة جيداً ثم اضيفي السكر والملح واخفقي جيداً حتى يصبح الخليط هش ثم اضيفي هريس الفراولة وخلاصة الفانيليا واخفقي جيداً. بردي كريمة الزبدة وغطي سطح الكيكة الأولى بجزء من الكريمة ثم ضعي الكيكة الأخرى وزيني الكيكة حسب الرغبة.

بردي جيداً قبل التقديم. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة تحضير كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند طريقة إعداد كيك الفانيليا بالكريمة وصوص الشوكولاتة

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