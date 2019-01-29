انطلاق المؤتمر الدولي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال بالقاهرة

انطلق صباح اليوم، المؤتمر الدولي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، والتي وافقت ولأول مرة على عقده خارج بريطانيا. واختارت "أرض الكنانة" لمكانتها العالمية، وريادتها عربيًا وأفريقيًا ودوليًا علميًا وطبيًا، وتستضيفه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل بمصر، وذراعها المجتمعي مبادرة "حلمنا وهنحققه"، بالتعاون مع مستشفى الأطفال والنساء التخصصي بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.



المؤتمر الذي انطلق صباح اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 من القاهرة، بحضور نخبة كبيرة من الخبراء في مجال طب الأطفال وصحة الطفل، وأكثر من 500 أستاذ وخبير مصري وعالمي في هذا المجال، يجتمعون على مدار 3 أيام لتبادل الخبرات الطبية والعلمية والإكلينيكية فيما بينهم، لصالح الطفولة المبكرة في مصر والعالم، من خلال العشرات من الكورسات وورش العمل المميزة، وحضور عدد من كبار المسئولين الحكوميين في مصر، وممثلين عن السفارات الأجنبية والهيئات الدولية، والجامعات المصرية.



يضم المؤتمر عددا من ورش العمل العلمية، في مجالات عديدة منها التقزم، والأنيميا، والمناعة، والصرع، والرعاية الصحية، وختان الإناث، وغيرها.

ويحضر المؤتمر العلمي أكثر من ٢٥ خبيرا عالميا في طب الأطفال، ويحصل الحضور من الأطباء علي شهادة باجتياز 24 ساعة معتمدة من الكلية الملكية البريطانية.

ينعقد المؤتمر على مدار 3 أيام في الفترة بين 29 و 31 يناير 2019 الجاري، في فندق إنتركونتننتال سيتي ستارز

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