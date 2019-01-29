هالة زايد تكرم عددًا من خبراء صحة الطفل في مؤتمر الكلية الملكية البريطانية

كرمت د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمرالكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، المنعقد في القاهرة على مدار 3 أيام تنتهي الخميس، عددًا من الخبراء المصريين والعالميين في مجال الطفولة وصحة الطفل.

وقالت د. عبلة الألفي، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، إن اليوم يشهد المؤتمر الأول للكلية الملكية تحت مسمى "الطفولة المبكرة" تماشيًا مع سياسة الدولة، آملين الخير في هؤلاء الأطفال وهم مستقبل الدولة المصرية.

وأكد د. راسل فيلر، رئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، على أهمية التعاون المصري البريطاني الوثيق لصالح الطفل في العالم، حيث توجد شراكة بين الكلية ومصر عامة، فمصر واحدة من 12 دولة يتم فيها إجراء امتحانات الزمالة الخاصة بالكلية الملكية، ويتم مساعد أطباء الأطفال في مصر وتدريبهم على أحدث الإرشادات الصحية.



وأشار فيلر ، إلى دور الكلية في توفير منح دراسية للأطباء المصريين لنقل الخبرات البريطانية لمصر، في مجال الطفولة، حيث لا يتم ذلك بشكل رسمي في الكلية، ولكن يتم تنسيقه عن طريق جهات أخرى تابعة لبريطانيا مثل المركز الثقافي البريطاني، وتم اختيار مصر لقد المؤتمر، بسبب مكانتها في قلوب العالم.

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