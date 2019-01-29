ثلاث خرافات يتمسك بها المجتمع وعلى العزباء تجنبها

تلقى على مسامع الشابات اللواتي لم يرتبطن بعد الكثير من الاحاديث التي لا طائل منها، ولكن كثرة تردادها على مسامعهن تجعلهن عرضة لتصديقها في اي وقت.

ونسلط الضوء اليوم على على أبرز الخرافات التي لا يجب أن تستمع لها العازبات:

أولاً، من الخرافات المتداولة في كثير من المجتمعات، هو عدم المبالغة للشابة العازبة بالاهتمام بمظهرها، وهذه الخرافة صدقها الكثيرون من الشابات حتى بات البعض منهن لا يجرؤ على الاكثار من استعمال المساحيق التجميلية، ولكن هذا الامر خاطئ جداً، إذ يحق لكل شابة ان تبدو بكامل اناقتها وان تعتني بنفسها كما تشاء.

ثانيًا، ايضًا من الخرافات التي لا يجب ان تصدقها العازبات نذكر تلك الاقاويل التي تدعو الشابات الى فعل ما قامت به العرائس المقربات منها، والتمثل بهن في مختلف ما فعلن. وهذا الامر غير صحيح، لأن لكل شابة شخصيتها التي تميزها عن سواها من النساء، وتقليد الأخريات لن يساعد بالطبع على ايجاد الشخص المناسب والملائم لها.

ثالثاً، بعض الخرافات التي تسمعها النساء العازبات تأتي على شكل غنذار وتحذير، بخاصة فيما يتعلق بالشبان المتقدمين لطلب يدهن، فتلقى على مسامعهن فوراً تلك الاحاديث التي تدعوهن الى عدم رفض كل الشباب، وقد تكون في بعض الاحيان صحيحة، ولكن ما ليس صحيحًا هو استقبال الجميع والتعرف على جميع من تقدم لطلب يد الشابة، فهي لديها نظرتها الخاصة لعريسها المستقبلي وهي الوحيدة المخولة اختيار ما يتناسب مع قناعاتها وطموحاتها لحياة زوجية مريحة.

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