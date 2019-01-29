شكرا لقرائتكم خبر عن للعروسة.. أطعمة يجب الابتعاد عنها قبل الفرح بأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الترتيبات التي يجب علي العروس الإقبال عليها قبل موعد عرسها، وذلك للحفاظ علي صحتها وظهورها بشكل جيد في يوم الفرح، وخلال هذا التقرير نقدم بعض الأطعمة التي ينصح بالابتعاد عنها قبل موعد الفرح بأسبوع، وذلك وفقا لموقع " weddingwire":

أوضح الموقع، أن هناك بعض الأطعمة التي يجب على العروس تجنبها قبل فرحها بأسبوع على الأقل، وذلك للظهور بمظهر جيد خلال مراسم الاحتفال بعرسها، ومنها:

-الأطعمة الغنية بالسكريات أي الحلويات فهي أطعمة مرتفعة السعرات الحرارية وتسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم، وأيضا تكون من أهم أسباب زيادة الوزن، وتسبب الشعور بتقلب المزاج والاكتئاب بعض الشىء.

-الأطعمة الغنية بالدهون والمقليات والوجبات السريعة من الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها قبل الفرح بأسبوع، لأنها تسبب الشعور بالتعب وعسر الهضم، وتكون من أهم الأسباب المؤدية للتعب وثقل الجسم.

-الأطعمة المسببة للحساسية، من أكثر الأطعمة التي تسبب في ظهور البثور واحمرار في الجلد، وهذا يؤثر علي شكل العروس في الفرح، ولذا يجب الابتعاد عن ذلك.