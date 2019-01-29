شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث تقنية طبية لإزالة المياه البيضاء بدون جراحة مع الدكتور أحمد عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المياه البيضاء "كتاركت" هى أحد الأمراض التى يمكن أن تصيب العين، ويكون لها العديد من الآثار السلبية على الرؤية، حيث ينتج عن الإصابة بالمياه البيضاء ضبابية الرؤية وضعفها، والتغير السريع فى درجة الرؤية، وغيرها من الأمور المصاحبة للإصابة بالمياه البيضاء.

ومع تزايد التساؤلات وحيرة المرضى فيما يخص أسباب الإصابة بالمياه البيضاء والبحث عن كيفية التخلص منها، التقى ”الخليج 365” الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، للتعرف على أسباب الإصابة بالمياه البيضاء وأعراض الإصابة وطرق علاجها.



إنفوجراف يعرف المياه البيضاء "كتاركت"

ويقول الدكتور أحمد عساف إنه يمكن تعريف المياه البيضاء بأنها عتامات داخل عدسة البلورية بالعين والتى قد تعترض مسار الأشعة داخل العين وتحول دون الرؤية الواضحة، موضحا فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالمياه البيضاء، ومنها تقدم العمر، حيث نجد أن كبار السن أكثر إصابة بالمياه البيضاء، بالإضافة إلى أن ظهور المياه البيضاء قد يكون نتيجة لمضاعفات السكر، وكذلك الالتهابات المزمنة داخل العين، بجانب أن استخدام قطرات "الكورتيزون" لفترات طويلة دون تعليمات الطبيب قد ينتج عنه حدوث تجمع للمياه البيضاء داخل العين.



إنفوجراف يوضح أسباب إصابة العين بالمياه البيضاء

وأضاف الدكتور أحمد عساف، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، أن أعراض الإصابة بالمياه البيضاء تتمثل فى شعور الحالة بضبابية وتعتيم فى الرؤية، كما يصاب المريض بعدم وضوح فى الرؤية حتى مع استخدام النظارة الطبية، كما أن من أعراض الإصابة بالمياه البيضاء إلى جانب ضبابية الرؤية، التغيير السريع فى مقياس النظارة على عكس المعتاد، فقد يشعر المصاب بالمياه البيضاء أن هناك تغيرا فى مقاس النظارة بصورة دورية ومستمرة خلال فترات قصيرة.

وأكد الدكتور أحمد عساف أنه لا يمكن علاج المياه البيضاء والتخلص منها من خلال اللجوء إلى العلاج الدوائى، لأن الطريقة الوحيدة للقضاء على المياه البيضاء هو استبدال عدسة العين المعتمة بعدسة أخرى رخوة تبقى بالعين مدى الحياة، مؤكدًا أن العدسة الجديدة لا تتغير خواصها الفيزيائية أو الكيميائية بمرور فترة زمنية، لافتًا إلى أن هناك طرقا لعلاج المياه البيضاء، الأولى تتم من خلال استخدام الجراحة التقليدية، وتلك الطريقة يتم خلالها عمل جرح بالعين بطول 10 مم واستخراج عدسة العين وزرع أخرى بديلة صلبة، ثم القيام بخياطة الجرح بالغرز الجراحية.



إنفوجراف يوضح حالات عيوب الإبصار

ولفت الدكتور أحمد عساف إلى أن الطريقة الثانية لعلاج المياه البيضاء يكون من خلال استخدام الموجات فوق الصوتية، حيث يتم من خلالها تفتيت وشفط العدسة البلورية بعمل فتحة صغيرة بالعين لا تتعدى 2 مم، مشيرًا إلى أن الطريقة الجديدة وأحدث تقنية طبية مستخدمة على مستوى العالم لإزالة المياه البيضاء هى "الفيمتو ليزر"، وتتم العملية على مرحلتين الأولى من خلال استخدام الفيمتو ليزر لتفتيت العدسة البللورية وإصلاح الاستجماتيزم وعمل فتحة بمحفظة العدسة لزرع العدسة الرخوة، وكل ذلك بدون أى جرح بالعين وبدقة الليزر المتناهية، فيما تتمثل المرحلة الثانية فى شفط العدسة المفتتة وزرع العدسة الرخوة من خلال فتحة فائقة الصغر، فى دقائق معدودة تحت مخدر سحطى أو موضعى بالعين.

وأكد الدكتور أحمد عساف أنه يمكن الاستغناء عن ارتداء نظارة المسافات والقراءة فقط بعد عملية المياه البيضاء، مشيرًا إلى أن إزالة المياه البيضاء تساعد على ثابت النظر، فيما اختتم الدكتور أحمد عساف حديثه مع ”الخليج 365”، بالتأكيد على أن عملية إزالة المياه البيضاء باستخدام الفيمتو ليزك، لا تتعارض مع مرض السكر، وأن العملية آمنة طبيًا وتجرى بكل سهولة ويسر.



إنفوجراف يوضح الجديد فى الطب لعلاج المياه البيضاء

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