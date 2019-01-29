شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من الشعور بالجوع فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس، والشعور بالبرودة الشديدة، تزداد الرغبة في تناول الطعام، وهذا يتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير، وزيادة الوزن ماذا يمكنك أن تفعل للتعامل مع هذه الحوافز؟ إليك بعض النصائح من الخبراء وفقا لموقع " verywellmind"، ومنها:

- كن صادقاً مع نفسك حول مدى عمق مشاكلك مع الطعام إذا أصبح الإفراط في تناول الطعام طريقة حياة، فقد يكون لديك اضطراب في الأكل يتطلب مساعدة مهنية للتغلب عليه.

-هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تحفز الشهية أو وجود مشاكل في السكر، ويجب الذهاب للطبيب للإطمئنان.

-هناك بعض المحفزات العاطفية كالشعور بالفرح أو الحزن، علي الافراط في تناول الطعام، ولذا يجب عليك أن تسأل نفسك.

- ممارسه الرياضة، تحفز التمرينات المواد الكيميائية التي تشعرك بالراحة والتي تدعى الاندورفين وتحسن حالتك المزاجية، وتقلل من تناولك للطعام.

- شرب كوب من الماء أحيانا يخطئ جسمنا شعور الجفاف للجوع.

-إذا كنت جائعًا تناول الطعام ، ولكن تناول الطعام بشكل جيد، أي الاطعمة الصحية وابتعد عن الاطعمة المليئة بالدهون.